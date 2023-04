Conheça as diferenças entre yoga e pilates

Ambas as atividades físicas podem ser praticadas por pessoas de diversas faixas etárias

O yoga proporciona equilíbrio emocional e bem-estar corporal Imagem: Pixel-Shot | ShutterStock

Com a correria do dia a dia, yoga e pilates são práticas que melhoram a qualidade de vida e ajudam a diminuir o ritmo. Embora sejam atividades de baixo impacto que trabalham equilíbrio, condicionamento físico e movimento corporal, essas modalidades apresentam diferenças e objetivos distintos para quem as pratica.

Por causa de alguns benefícios semelhantes, é comum algumas dúvidas surgirem no momento de decidir qual modalidade escolher. Por isso, Pedro Coelho, profissional de Educação Física da TotalPass, explica as principais diferenças entre as duas atividades físicas. Confira!

Yoga

O yoga é uma modalidade focada no equilíbrio físico e mental, com técnicas de origem milenares indianas. Reunindo exercícios respiratórios e movimentos corporais por meio da meditação, a prática busca promover bem-estar às pessoas ao trabalhar as questões posturais.

“Além do intuito fundamental de promover a sensação de paz interior e equilíbrio emocional, os exercícios de yoga melhoram o condicionamento físico, controlam a pressão arterial e batimentos cardíacos e diminuem os sintomas mentais, como o estresse, ansiedade e preocupação excessiva”, explica Pedro Coelho.

Visando sempre o conforto de quem pratica a modalidade, o yoga tem como equipamento principal o tapete para base de execução das técnicas. A modalidade também apresenta resultados no aumento da concentração, sendo uma ótima opção para quem precisa ter atenção minuciosa no trabalho e estudos.

A prática de pilates ajuda a tratar problemas de postura (Imagem: PH888 | ShutterStock)

Pilates

Criado em 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a modalidade atua como ferramenta eficaz para o tratamento de patologias como artrite, artrose e no combate de problemas posturais. Com o propósito de desenvolver o autocontrole da mente sobre o próprio corpo, o pilates apresenta fundamentos básicos e importantes: centralização, concentração, controle, fluidez, precisão e respiração.

“Os princípios do pilates estão presentes nas aulas por meio dos movimentos que melhoram a consciência corporal, promovem o aumento da densidade óssea, aumentam a flexibilidade e a resistência física”, afirma o especialista.

“Diferente do yoga, que faz uso apenas do tapete, o pilates pode ser praticado com o peso do próprio corpo e também utilizando equipamentos próprios. A prática regular da modalidade é eficaz no tratamento de problemas posturais, como desvios e dores na coluna”, complementa.

Quem pode praticar cada modalidade?

Ambas as atividades físicas podem ser praticadas por pessoas de diversas faixas etárias, com ou sem limitações, devido ao baixo impacto na execução dos exercícios. A partir das propostas e benefícios proporcionados pelo yoga e pilates, é possível alinhar o objetivo que deseja alcançar com os resultados entregues pela aplicação das técnicas.

“É importante ressaltar que, apesar das modalidades apresentarem baixo risco de lesão para os praticantes, é necessário que os exercícios sejam orientados e acompanhados por um profissional qualificado”, finaliza Pedro Coelho.

Por Esther Santana