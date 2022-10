Conheça as doenças urológicas mais comuns em mulheres

Elas também devem se consultar com o urologista para acompanhamento preventivo

Mulheres também devem se consultar com urologista Imagem: Shutterstock

Existe um tabu que médico urologista só atende homens. Porém, o que o torna mais voltado para o sexo masculino são alguns conhecimentos mais específicos de alguns pontos do corpo, como pênis, testículos e próstata. Mas, qualquer problema envolvendo rins, ureteres, bexiga e uretra feminina também pode ser tratado pelo urologista.

O médico urologista e professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Marcos Dall’Oglio, explica quais são as doenças urológicas mais comuns nas mulheres.

Infecção urinária

São causadas por bactérias. Os sintomas são: ardência para urinar, vontade de urinar várias vezes ao dia, sangramento urinário, urina com odor e cor fortes e dor pélvica.

Incontinência urinária

É a perda involuntária de urina. Normalmente, ocorre quando a mulher espirra, tosse ou faz algum esforço físico, porém, também, pode estar associada a uma vontade muito forte de fazer xixi, que faz com que a pessoa não consiga segurar até chegar ao banheiro.

A consulta com o urologista é importante para identificar possíveis doenças (Imagem: Shutterstock)

Câncer de bexiga

É um dos tipos de câncer mais comuns do trato urinário e o 19º mais frequente entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Sangue na urina, dor ao urinar e vontade frequente de ir ao banheiro são os sintomas mais comuns da doença. Contudo, precisa ser avaliado porque pode ser confundido com infecção urinária. Nesse caso, o acompanhamento com um urologista é fundamental.

Câncer de rim

Os rins são órgãos localizados na parte posterior do abdômen, próximo à coluna, que têm como principal função “filtrar” o sangue e limpá-lo de “impurezas”. Em geral, tumores localizados e pequenos raramente causam sintomas e a maioria deles é diagnosticado incidentalmente através de um exame de imagem (ultrassom ou tomografia computadorizada), solicitado por outro motivo. Os principais sintomas da doença são: sangramento na urina (hematúria), dor lombar ou abdominal e presença de massa palpável no abdômen, que ocorre em tumores mais volumosos.

Quando visitar o urologista?

Perda urinária, dor ou incômodo ao urinar, presença de sangue na urina ou dor nos rins são sinais de alerta de que é hora de a mulher procurar ajuda desse especialista. “É indicado a visita das mulheres ao urologista, assim como em outras especialidades, uma vez ao ano, aumentando esses encontros a partir dos 40 anos. O acompanhamento preventivo ajuda a diagnosticar imediatamente qualquer problema de saúde que possa surgir no sistema urinário”, explica Dr. Marcos Dall’Oglio.