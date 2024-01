Conheça as experiências únicas do turismo em Chicago

Metrópole repleta de contrastes e surpresas se destaca como um dos destinos mais completos dos Estados Unidos

Chicago guarda destaques surpreendentes, tanto na gastronomia quanto em opções de lazer Imagem: Iris_images | Shutterstock

Localizada no meio oeste dos Estados Unidos, a cidade tem uma atmosfera única. Cosmopolita, mas aconchegante, é mundialmente conhecida por seu skyline que pode ser observado por vários ângulos. A maior cidade do estado de Illinois tem suas raízes nas margens do Rio Chicago, ainda no século XVII, colonizadores franceses estabeleceram negócios na área.

No entanto, o verdadeiro crescimento da cidade aconteceu após a construção do canal que conecta o rio ao lago Michigan. Esse feito engenhoso abriu caminho para Chicago se tornar um importante centro de transporte e comércio.

Outro marco na história foi o catastrófico incêndio em 1871. O fogo destruiu uma grande parte da cidade, mas esse desastre permitiu que Chicago se reconstruísse, dando origem a uma era de inovação arquitetônica que incluiu o surgimento dos arranha-céus. Nomes como Louis Sullivan e Frank Lloyd Wright, ludwigmies van der Rohe deixaram sua marca na paisagem da cidade.

Mais recentemente, na década de 60, Chicago desempenhou um papel crucial no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Líderes como Martin Luther King Jr. e Jesse Jackson estiveram envolvidos em protestos e ações que visavam acabar com a segregação racial e promover a igualdade.

Diversidade cultural de Chicago

Além disso, sua diversidade cultural é evidente também no cenário artístico e musical. Ritmos como o blues e o jazz floresceram nas ruas da cidade e tiveram um impacto significativo na cultura americana como um todo.

Embora conhecida como “Cidade dos ventos”, as quatro estações do ano são bem definidas e cada uma traz particularidades e atrações diferentes. A primavera e o verão recebem os festivais ao ar livre, como o Lollapalooza, e são perfeitas para curtir as praias que se formam à beira do lago Michigan.

Já nos meses mais frios, as folhas das árvores mudam de cor, criando um cenário encantador para caminhadas no millennium Park, explorar restaurantes, museus, assistir a um jogo de hóquei do Chicago Blackhawks e até mesmo se encantar com cidade toda iluminada pelas luzes de Natal.

O Field Museum abriga múmias egípcias, dinossauros e um meteorito gigante Imagem: Thomas Barrat | Shutterstock

Museus

Art Institute of Chicago

Fundado em 1879, o Art Institute of Chicago é um dos maiores museus do mundo e se destaca pelo seu impressionante acervo que abriga uma coleção de objetos de todos os lugares, culturas e épocas. São milhares de anos de história e obras-primas de gênios de diversas eras, que vão de Van Gogh a Andy Warhol. Os quadros, esculturas e fotografias oferecem aos visitantes uma experiência extremamente enriquecedora. Uma boa dica é ir com bastante tempo para contemplar e se perder entre belíssimos pavilhões.

Field Museum

Já o Field Museum abriga uma vasta coleção de artefatos e espécies de todo o mundo, incluindo múmias egípcias, dinossauros e até mesmo um meteorito gigante. Fundado em 1893, tem como uma de suas principais atrações o esqueleto do T-Rex apelidado de Sue, que é o mais completo já encontrado até hoje. Além disso, o museu também possui exposições sobre a história da humanidade, animais e plantas. A visita pode ser combinada com paradas no Shedd Aquarium e no Adler Planetarium.

Museum of Science and Industry

Para os amantes da ciência e da exploração espacial, o Museum of Science and Industry é um verdadeiro deleite. Entre os destaques, estão: o U-505, submarino utilizado na Segunda Guerra Mundial, um gigantesco modelo de coração humano, e a réplica do módulo lunar Apollo 8. Com exposições interativas e experimentos científicos, é uma atração bem legal para todas as idades.

Além dessas opções, Chicago também é lar de uma infinidade de museus que contemplam os mais diversos interesses, cada um deles oferecendo uma experiência única das diferentes facetas da cultura humana. Não deixe de reservar um tempo para conhecer alguns, não importa se o seu foco seja arte, história natural, ciência ou cultura contemporânea, a cidade certamente tem algo a oferecer.

O brownie foi criado em Chicago Imagem: Yuphayao Pooh’s | Shutterstock

Gastronomia

Conhecida por sua pizza estilo deep dish, em que a massa alta e crocante é recheada com queijo derretido e molho de tomate, pelo hot dog típico e por ter sido onde nasceu o brownie, com o passar dos anos, a cidade ganhou uma cena gastronômica diversa e premiada, sendo possível saborear a autêntica culinária mexicana em bairros como Pilsen ou desfrutar de deliciosas refeições em restaurantes de alta gastronomia.

Algumas paradas obrigatórias na sua visita são:

Giordano’s

A icônica pizzaria é um dos melhores lugares para provar a especialidade local, a autêntica deep dish pizza, iguaria que, para nós brasileiros, lembra um pouco uma torta. Cada fatia é um verdadeiro deleite. Além das pizzas, há também uma variedade de entradinhas, saladas, massas, sanduíches e drinks. Duas dicas importantes: não exagere nos aperitivos, pois a pizza é bem farta, e vá sem pressa, o tempo médio de preparo da pizza é de 45 minutos.

Portillo’s & Barnelli’s

A casa com clima bem casual oferece massas e burgers, mas a estrela mesmo é o hot dog clássico que leva uma tenra e saborosa salsicha bovina, mostarda amarela, cubos de cebola crua, fatias de tomate, picles, pimentão, sal de aipo em um bem pão macio com sementes de papoula. Alguns podem sentir falta do nosso purê de batata, mas eu sinceramente amei!

Proxi

Localizado no badalado bairro West Loop, é conhecido por seu ambiente sofisticado e um menu autoral com influências que vão da Ásia à América Latina. Na experiência “chef’s menu”, é possível viajar por um cardápio em 4 etapas e provar de dumplings a massas. Além disso, o serviço atencioso orienta a experiência gastronômica com um profundo conhecimento acerca de tudo o que é servido.

The VIE

Com um ambiente clássico e familiar, o cardápio é centrado em pratos tradicionais da culinária americana, a famosa comfort food. Os suculentos cortes bovinos e as batatas fritas caseiras são os favoritos dos frequentadores, mas o menu também oferece uma variedade de saladas, frutos do mar e sushis.

As sobremesas são outro ponto alto, por isso reserve um espacinho para fechar a refeição com chave de ouro. O restaurante é uma opção perfeita para curtir um brunch dominical acompanhado por bons drinks após um passeio pela Avenida Michigan.

Time Out Market Chicago

Com unidades em várias cidades do mundo, o mercado é o local ideal para explorar a vibrante cena gastronômica local. Em um só lugar, é possível encontrar representantes de diversas partes do mundo, o que torna o Time Out Market uma ótima opção para ir em grupo; aposto que todo mundo vai encontrar um prato favorito. Entre os destaques, estão: o Urbanbelly (asiático), Avli (grego), Bargoa (indiano), Yvette’s (árabe) e os deliciosos doughnuts da Firecakes.

Luxbar

Misto de bar e restaurante, serve comida americana e coquetéis clássicos preparados com ingredientes premium. O cardápio, com pratos perfeitos para compartilhar, reflete a abordagem clássica do local, presente também na decoração inspirada no renomado American Bar do lendário arquiteto Adolf Loos.

Eddie’s All-Day Cafe & Bar

Este café tem a proposta de “comida de café da manhã durante o dia todo”. No cardápio, uma coletânea de itens muito consumidos no desjejum de vários países, entre eles avocado toast, burrito, frittata e quiches. Na seção de bebidas, não passe batido pelos cafés especiais, que podem levar um toque de lavanda ou carvão ativado, suco verde e smoothies.

Starbucks Reserve Roastery Chicago

Chicago abriga também a maior loja da rede em todo o mundo. Situada no coração da cidade, o prédio imponente conta com 5 andares que combinam elementos modernos e tradicionais. Por lá, os visitantes podem provar quitutes exclusivos assinados pelo famoso padeiro Rocco Princi, tomar um drink no bar Arriviamo e, é claro, pedir uma das centenas de blends e cafés que fazem sucesso em dezenas de países onde a marca atua.

O Millennium Park surpreende por suas características arquitetônicas inovadoras e suas atrações culturais Imagem: Luis Boucault | Shutterstock

Outras atrações

Millenium Park

Mesmo nos dias mais frios, o Millennium Park surpreende por suas características arquitetônicas inovadoras e suas atrações culturais. O parque urbano abriga o Jay Pritzker Pavilion, um anfiteatro ao ar livre onde acontecem diversos eventos culturais, como shows, concertos e apresentações de teatro.

O design arquitetônico do pavilhão oferece ainda uma experiência acústica excepcional. O Millennium Park é um lugar para curtir a área verde. Vale checar a programação no período da sua visita, pois sempre há algo de interessante acontecendo por lá.

Crown Fountain

A interativa Crown Fountain, duas torres de vidro com telas que projetam rostos de residentes de Chicago e o Lurie Garden, tem um jardim exuberante e meticulosamente projetado com plantas nativas. É considerado um oásis de beleza natural.

Cloud Gate

E você deve estar se perguntando, mas e o icônico “feijão”? O Cloud Gate, também conhecido como “The Bean”, é uma obra do artista plástico britânico Anish Kapoor e uma das atrações mais famosas da cidade. A escultura é uma parada obrigatória para os visitantes, porém encontra-se em reforma até a primavera de 2024, um ótimo motivo para retornar no próximo ano.

Chicago Skydeck

O Chicago Skydeck, por sua vez, é de longe um dos pontos turísticos mais populares da cidade. Logo na entrada da Willis Tower, estão exposições interativas que contam a história da cidade e do edifício. Ao embarcar no elevador ultrarrápido, chega-se ao 103º andar, com uma vista panorâmica de 360º graus a uma altura de 412 metros. Os visitantes podem caminhar sobre o piso de vidro, que permite ver a cidade diretamente sob seus pés. A sensação de flutuar é indescritível!

Color Factory

Ainda na Willis Tower, junto à entrada do Skydeck, fica a Color Factory, um museu interativo com instalações em Chicago, Nova York e Houston. São 14 exposições superimersivas e coloridas que garantem a diversão.

Os ambientes atiçam todos os sentidos, e há atividades como uma degustação de doces que precisam ser relacionados a cores. Um spoiler: a experiência acaba em um mergulho numa piscina de bolinhas com direito a tobogã, sorvete e tudo mais. A visita inclui brindes surpresa, guloseimas e fotos digitais gratuitas enviadas diretamente no e-mail cadastrado. Uma experiência lúdica para todas as idades!

United Center

Chicago é também conhecida por seu amor pelo esporte e pelos times de sucesso. Assistir a um jogo no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks, é algo que você não pode perder. Com capacidade para mais de 20.000 espectadores, a arena oferece uma experiência inesquecível.

Desde o momento que você entra no prédio, a atmosfera é eletrizante. As luzes brilhantes, a música alta e os torcedores animados criam um ambiente difícil de descrever em palavras. Consulte o calendário das ligas e não perca a oportunidade de assistir a um desses jogos!

Por Camila Karam – revista Qual Viagem

A repórter viajou a convite de Choose Chicago com proteção Affinity Seguro e conectividade O Meu Chip.