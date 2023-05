Conheça as principais características da Pré-História

Confira um resumo sobre as fases desse momento da história da humanidade

Pinturas rupestres são marco visual da Pré-História Imagem: Shchekoldin Mikhail | ShutterStock

A Pré-História corresponde ao período de cerca de 3,6 a 4 milhões de anos – datas ainda em discussão -, finalizando com o surgimento da escrita.

Origem do homem

De debate entre a religião (criacionismo da igreja, em que o ser humano foi criado por um ser divino) e a ciência (evolucionismo de Charles Darwin, afirmando que o ser humano evoluiu de outras espécies animais), a história concentra-se na ideia de evolução humana, e não na incógnita e crença de sua origem.

Período Paleolítico

Primeiro período (idade da Pedra Lascada) – de 4 milhões a 10 mil anos – em que os humanos eram nômades (se deslocavam em busca de alimentos) e caçavam com utensílios de lascas de pedras (cortantes). Abrigavam-se em cabanas rústicas de galhos e folhas ou cavernas, reproduzindo cenas do cotidiano com pinturas nas paredes (arte rupestre).

Entenda sobre a evolução do homem para bons resultados nos estudos (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Período Neolítico

Segundo período (idade da Pedra Polida) – de 10 mil anos a 5 mil anos -; os humanos passaram a ser sedentários (moravam em um só lugar formando aldeias e comunidades) e desenvolveram a agricultura e a criação de animais. A descoberta do fogo teve importante papel nessa época para aquecer-se do frio, afastar animais selvagens, iluminar, cozinhar alimentos, cozer o barro (cerâmica) e fundir metais. O conjunto dessas mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas foi denominado Revolução Agrícola.

Idade dos Metais

Terceiro período – de 6 mil a 4 mil a.C. -; os humanos deram os primeiros passos para a metalurgia, inicialmente com o cobre (martelado a frio), depois fundindo (fogo) e moldando (formas de cerâmica e pedra) à liga de cobre e estanho (bronze). Desencadeou a fabricação de espadas, armaduras, ferramentas e outros objetos chegando ao aprimoramento com o ferro.

