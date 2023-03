Conheça as principais características do gato siamês

Veja como esses animais inteligentes e afetuosos são ótimos animais de estimação

Os gatos siameses são muito ativos e adoram brincar Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock

O gato siamês é uma raça doméstica conhecida por sua aparência elegante e personalidade única. Originária do sudeste asiático, tem uma pelagem curta e sedosa com uma coloração diferente, incluindo um corpo claro com extremidades mais escuras, como a cauda, as patas e as orelhas com tonalidades que podem variar entre diferentes tons, incluindo chocolate e vermelho.

Personalidade brincalhona

Além da sua aparência marcante, esses gatos são conhecidos por serem animais extremamente inteligentes e afetuosos. Eles são muito ativos e adoram brincar, o que pode torná-los ótimos companheiros para famílias com crianças ou outros animais de estimação.

Animal um tanto individualista

O siamês também tem uma personalidade forte e pode ser bastante exigente. Além disso, é um animal conhecido por ser muito vocal; pode miar e vocalizar para chamar a atenção do tutor ou expressar necessidades. Também pode ser bastante territorial e não se dar bem com outros gatos ou animais de estimação.

Inclusive, pode ser teimoso e exigente, bem como se tornar destrutivo ou barulhento se não receber a atenção e o estímulo adequados. Por isso, é importante que os tutores dediquem um tempo para brincar e interagir com ele, além de fornecer-lhe um ambiente enriquecedor e seguro.

Cuidado com a pelagem

Os gatos siameses têm pelagem curta e fina, o que geralmente significa que soltam menos pelos do que os felinos de pelagem mais longa. No entanto, isso não significa que não soltem. Por isso, é importante escovar regularmente o gato com uma escova adequada para a pelagem. Isso ajuda a remover o pelo morto antes que ele se espalhe pela casa.

Gatos siameses podem ser mais propensos a terem problemas de saúde (Imagem: bymandesigns | Shutterstock)

Saúde dos siameses

Alguns gatos dessa raça têm uma predisposição a algumas condições de saúde, como problemas de respiração, infecções do trato urinário e doenças cardíacas. Por isso, é importante levá-los regularmente ao veterinário, a fim de identificar e tratar qualquer problema de saúde que o animal possa desenvolver.

Cuidado com a alimentação

Por serem animais bastante ativos e energéticos, é essencial fornecer uma dieta saudável para esses gatos. Dessa maneira, é necessário que a alimentação inclua todos os nutrientes necessários. Inclusive, a quantidade de alimento oferecida ao pet também é importante. Por isso, é recomendado consultar um veterinário para saber a quantidade ideal considerando o peso e a idade do seu bichinho.