Conheça as principais maravilhas de Fernando de Noronha

Veja o que há de melhor para se visitar no paraíso ecológico brasileiro

Fernando de Noronha é conhecido por ter algumas das praias mais bonitas do mundo Imagem: ChristianHerzog | Shutterstock

Santuário ecológico a cerca de 370 km da costa continental brasileira e declarado Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, Fernando de Noronha tem simplesmente algumas das praias mais bonitas do mundo. Uma delas é a Baía do Sancho, com seu mar azul-turquesa e cristalino e corais perto da orla.

Toda essa paisagem é protegida e isolada por altas rochas escarpadas e cobertas por mata nativa. Com vista de cartão-postal para o Morro Dois Irmãos, a Baía dos Porcos é outro cenário incrível e muito procurado para snorkeling, pois ali surgem piscinas naturais repletas de peixes coloridos na maré baixa.

Verdadeiro espetáculo da natureza

Já a Baía dos Golfinhos é fechada para visitantes, porém, do alto de seu mirante, é possível avistar grupos de golfinhos em um verdadeiro espetáculo da natureza. Área de alimentação e descanso de tartarugas marinhas, tubarões e outros tantos animais, a Baía do Sueste abriga o único mangue de ilhas oceânicas do Atlântico Sul e áreas para o mergulho superficial.

A flutuação também é imperdível na Praia de Atalaia, considerada um berçário de diversas espécies marinhas e que, na maré baixa, se transforma em uma piscina natural.

O arquipélago é reconhecido internacionalmente como um dos principais destinos de mergulho do mundo Imagem: Diego Grandi | Shutterstock

Belezas submarinas de Noronha

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que protege boa parte do arquipélago, guarda ainda ilhas secundárias e mais de 20 pontos de mergulho, com profundidades bem variadas. A temperatura do mar em Noronha tem em média 26°C e as águas são tão transparentes e limpas que a visibilidade em alguns pontos pode chegar a 50 metros.

Não à toa, Fernando de Noronha é reconhecido internacionalmente como um dos principais destinos de mergulho do mundo. Em torno do arquipélago, é possível se deparar com uma vida marinha riquíssima, com corais, mais de 200 espécies de peixes coloridos, tubarões, tartarugas-marinhas, moreias, polvos, arraias e golfinhos.

Encantos culturais e naturais

Noronha também conta com um circuito cultural, com o centro histórico da Vila dos Remédios, o Palácio São Miguel, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios e o Forte Nossa Senhora dos Remédios, perfeito para curtir o pôr do sol. Outras atividades típicas no destino são o ilha tour, que passa pelos principais mirantes e praias, e o passeio de barco, costeando o lado norte da ilha.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Elira Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem