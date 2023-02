Conheça as profissões ideais para o signo de Peixes

Veja os trabalhos que mais combinam com a personalidade dos piscianos

Piscianos são capazes de compreender as dores dos outros Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Peixes é o signo que representa o encerramento do zodíaco, as finalizações e a completude. “Piscianos possuem grande sensibilidade, empatia, capacidade de sentir o outro e de compreender as dores alheias”, afirma Thaís Mariano. Logo, com tantas características dóceis, os nativos de Peixes se destacam nas seguintes profissões:

1. Artes

Música, teatro, pintura, desenho, fotografia e tudo o que precisa de inspiração e de conexão com algo maior combina perfeitamente com os nativos de Peixes. Afinal, estas profissões possibilitam sentir e traduzir coisas que somente a linguagem falada não permite.

Nativos de Peixes são doces e empáticos (Imagem: Natalia Mikhalchuk | Shutterstock)

2. Medicina, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional e psicologia

Devido à doçura e à empatia dos nativos de Peixes, eles se tornam aptos para atuar em profissões que cuidam de pessoas vulneráveis, excluídas e que estão no final da vida.

3. Medicina alternativa

Toda a energia mística de Peixes o torna um excelente terapeuta nas áreas de curas naturais e energéticas. Pode trabalhar com homeopatia, florais e fitoterapia.