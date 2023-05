Conheça as vantagens de mostrar aos funcionários os resultados da empresa

Veja como colaboradores informados são capazes de favorecer o seu negócio

Mostrar o rendimento da empresa aos funcionários estimula a comunicação e a confiança Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock

Alguns diretores adotam uma forma de mostrar aos seus funcionários o rendimento da empresa. Geralmente isso é feito uma vez ao ano ou a cada final de semestre. Mas como fazer esse tipo de comunicação? É viável fazer uma apresentação da mesma forma que se faz na reunião dos diretores? Para esclarecer essas e outras dúvidas, especialistas explicam como a comunicação é fundamental no ambiente corporativo. Veja!

Perfil da empresa

Luis Fernando Freitas (LFP de Freitas), administrador de empresas com especialização em contabilidade e finanças pela FAAP, acredita que a escolha de como mostrar os resultados depende muito do perfil da empresa, já que definir esse padrão de uma hora para outra pode causar estranhamento por parte dos funcionários. “Ao elaborar a apresentação, poderá provocar reações diferentes, gerar dúvidas e até reações negativas. Daí a importância de respeitar a forma como cada um quer gerenciar o seu negócio”, explica.

Adéque as informações

Rebeca Toyama, fundadora da Coaching Integrativo, aconselha que a empresa mostre os resultados para seus funcionários, tanto os positivos como os negativos. “Mas, como em qualquer comunicação, devemos adequar a forma e o conteúdo ao público-alvo e deixar claro quais são os objetivos dessa divulgação e, principalmente, qual o impacto esperado”, esclarece.

Motivação para os funcionários

A empresa que trabalha com transparência, dentro do possível, é capaz de motivar as pessoas para novas metas. “É preciso se ter um objetivo claro, seja para corrigir o erro ou permitir que a equipe possa reavaliar o ocorrido e até mesmo manter uma estratégia bem-sucedida”, aconselha Luis Fernando Freitas.

Importância da comunicação

Uma empresa que não se comunica ou se comunica de forma errada com seus funcionários, abre espaço para ruídos. Para evitar o problema, a empresa deve estar alinhada com seus funcionários de forma que se sintam seguros e confiantes ao que lhe é passado. “A construção de um ambiente de trabalho baseado em interações de confiança é o alicerce para criação de relações éticas e saudáveis”, explica Márcia Kareslisky, consultora em comunicação.

Resultados positivos ou negativos

Marcar reuniões com a equipe somente quando os resultados são positivos não é uma boa. Os funcionários devem estar cientes do que está acontecendo com a empresa, até para ter melhor rendimento. Se não lhe é passado o resultado negativo, acredita que tudo está maravilhoso e deve continuar como está.

“É importante que o funcionário tenha sempre um feedback, independente do resultado ser bom ou ruim. Cada equipe deve ter o retorno do seu líder de acordo com suas demandas”, aconselha Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da Payleven.