Conheça as vantagens do aleitamento materno para mãe e bebê

Amamentação reduz as chances de o bebê desenvolver diversos problemas de saúde

Amamentação é uma das fases mais importantes para mãe e para o bebê Imagem: Shutterstock

A gravidez é o período da vida da mulher em que ela está mais aberta e sensível a novos conhecimentos. É nessa hora que a grande maioria das mulheres escolhe como irá alimentar seus filhos. Portanto, é quando profissionais devem orientar as gestantes sobre o aleitamento materno.

Ajuda e apoio para amamentar

Embora pareça um ato instintivo, todas as mulheres precisam de ajuda para amamentar. As circunstâncias que envolvem a gravidez e o parto nem sempre são positivas e, por vezes, dificultam a escolha pela amamentação. Também por falta de conhecimento ou excesso de informações, as famílias não conseguem apoio suficiente para desenvolver essa prática.

Primeiras horas do bebê

Durante a gestação, o bebê desenvolve o reflexo de sugar. Essa necessidade continua após o nascimento e é plenamente satisfeita na amamentação. A criança nasce sabendo o que fazer, e é importante que ela seja colocada no peito na primeira hora de vida, mesmo antes da “descida” do leite.

Leite materno possui substâncias que evitam o desenvolvimento de doenças em bebês (Imagem: Shutterstock)

Benefícios do colostro

A sucção do colostro (secreção que aparece entre o sexto e o sétimo mês de gravidez) é extremamente benéfica ao recém-nascido, pois apresenta substâncias que ajudam no desenvolvimento do sistema imunológico do bebê.

O colostro é amarelo-claro, espesso, pegajoso e completo como primeiro alimento para o bebê. É rico em anticorpos, assim como protege contra infecções e alergias. Tem ação laxante que expulsa o mecônio (primeiras fezes escuras), ajudando a prevenir a icterícia.

Por ser rico em vitamina D, reduz a gravidade de algumas infecções (como sarampo e diarreia) e previne doenças oculares causadas por deficiência dessa vitamina. Os fatores de proteção presentes no colostro são a lactoferrina, a imunoglobulina A e o fator bifidus.

Padrão ouro em nutrição

Esse primeiro leite é considerado padrão ouro em nutrição, por possuir todos esses benefícios. Ele para de ser produzido e secretado por volta do terceiro dia depois do parto, quando então ocorre a apojadura, ou a descida do leite, em outra composição nutricional. Esses conhecimentos são importantes para a mãe “aproveitar” os primeiros dias e oferecer o que há de melhor ao seu neném.

Formação de vínculo afetivo

Além da parte nutricional, esses primeiros contatos mãe-bebê favorecem a formação de um vínculo afetivo importante na relação, que se refletirá positivamente por toda a vida. Toda mulher deveria ter a oportunidade de fazer escolhas conscientes e saudáveis para si e sua família, bem como ter apoio ao seu redor a fim de viver essa fase única e maravilhosa da vida.

Por Dra. Lucimeire Brockveld

Professora de Atenção Primária à Saúde no curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo. Possui doutorado, pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em Educação Odontológica, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar.