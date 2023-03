Conheça o vinho que mais combina com a personalidade de cada signo

Sommelier indica a bebida ideal para cada nativo de acordo com suas características

O universo do vinho é fascinante e complexo, com diferentes tipos, sabores e aromas para todos os gostos. Porém, você sabia que a astrologia pode ter um papel importante na escolha do vinho ideal? Exemplo são os produtores de vinhos biodinâmicos, que seguem um calendário de plantio de uvas considerando as fases da lua e o equilíbrio entre os elementos principais do planeta (água, terra, fogo e ar). Mas vamos deixar esse assunto para outro dia!

Cada signo do zodíaco tem características únicas que podem ser combinadas com as características de diferentes vinhos. Para ajudá-lo a entender como fazer isso, o sommelier Kruver Baptista, em parceria com o astrólogo Ravi Vidya, indicou os vinhos que mais combinam com as características de cada signo do zodíaco. Descubra e deixe-se encantar pelos sabores e aromas únicos desse universo!

Áries

Os arianos são pessoas corajosas e enérgicas, com muita força de vontade. Para eles, o vinho tinto da uva cabernet sauvignon é a escolha ideal, pois é intenso e cheio de sabor. De acordo com Baptista Kruver, a cabernet sauvignon é considerada a rainha das uvas tintas, possui uma personalidade marcante e um paladar encorpado, que combina com a ousadia e a determinação do signo de Áries.

Touro

Os taurinos são pessoas que apreciam o conforto e a estabilidade, com um gosto refinado para tudo que é bom. Por isso, o vinho tinto da uva pinot noir é a escolha perfeita para eles. Segundo o sommelier, a pinot noir é elegante e sofisticada, entra na composição de um dos mais famosos vinhos espumantes do mundo, o champagne, combinando com o gosto refinado do signo de Touro.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são pessoas curiosas e versáteis, que adoram experimentar coisas novas. Para eles, o vinho branco sauvignon blanc é a escolha ideal, pois é refrescante e cheio de personalidade. Conforme explica Kruver, é uma ótima opção para acompanhar momentos de descontração e experimentação.

Câncer

Os cancerianos são pessoas sensíveis e emocionais, que se conectam facilmente com as emoções das outras pessoas. O vinho rosé da uva grenache é a escolha ideal para eles, visto que é suave e delicado, com um toque de romantismo. Baptista Kruver destaca que o rosé de grenache é um vinho versátil e que combina com a personalidade do signo de Câncer.

Leão

Os leoninos são pessoas confiantes e adoram estar no centro das atenções. Para eles, o vinho tinto cabernet franc é a escolha perfeita, porque é ousado e elegante, assim como o signo de Leão. Kruver destaca que é um vinho que exala personalidade e que acompanha bem momentos de celebração.

Virgem

Os nativos de Virgem são pessoas detalhistas e perfeccionistas, que apreciam o refinamento em tudo que fazem. Por isso, o vinho branco da uva chardonnay é a escolha ideal para eles, pois é refinado e elegante. Segundo o especialista, chardonnay é uma uva que exige cuidado na produção e faz uma obra de arte engarrafada.

Libra

Os librianos são equilibrados e apreciam a beleza. Baptista Kruver indica um vinho branco riesling, que é delicado e elegante. Com um sabor leve e uma acidez equilibrada, é a escolha perfeita para os nativos desse signo, que apreciam vinhos refinados e equilibrados.

Escorpião

Os nativos de Escorpião são intensos e apaixonados. O sommelier sugere o vinho Brunello di Montalcino da uva tinta sangiovese, que é forte e cheio de sabor. Com um paladar marcante e uma personalidade ousada, o sangiovese é versátil (brunello, assim conhecido na sub-região da Toscana, na Itália) e a escolha ideal para os escorpianos, que apreciam vinhos encorpados e marcantes.

Sagitário

Os sagitarianos são aventureiros e apreciam a liberdade. O profissional indica um vinho da uva tinta primitivo, de origem croata, que se adaptou muito bem na Puglia, Sul da Itália; tem taninos gostosos e personalidade marcante e delicada. Com sabor frutado e taninos equilibrados, é a escolha perfeita para os nativos de Sagitário, que apreciam vinhos leves e saborosos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são ambiciosos e valorizam a qualidade. Baptista Kruver sugere um vinho tinto merlot, que é elegante e refinado. Com um sabor suave e uma personalidade marcante, é a escolha ideal para os capricornianos, que apreciam vinhos sofisticados e de qualidade.

Aquário

Os aquarianos são criativos e inovadores. Kruver indica um vinho branco verdejo, que é fresco e vibrante. Com um sabor cítrico e uma acidez equilibrada, é a escolha perfeita para as pessoas do signo de Aquário, que apreciam vinhos leves e refrescantes.

Peixes

Os nativos do signo de Peixes são sensíveis e românticos. Baptista Kruver sugere um vinho rosé da uva tempranillo, que tem suavidade, personalidade e delicadeza. Com um sabor frutado e um toque de pimenta, é a escolha ideal para os piscianos, que apreciam vinhos suaves e românticos.

