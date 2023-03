Conheça os 4 pilares da meditação

Descubra como inserir a prática em sua rotina de forma fácil a partir destes quatro pilares

Pilares da meditação ajudam a relaxar o corpo Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Para meditar, não basta apenas fechar os olhos e ficar em silêncio. É preciso também atentar-se a quatro pontos primordiais: a respiração, a concentração, o autoconhecimento e a presença. A seguir, conheça a fundo esses importantes pilares:

1. Respiração

Toda e qualquer prática de meditação envolve tomar consciência da respiração. O ato de respirar é essencial para a vida que roda automaticamente no inconsciente. Através do fluxo da respiração, é possível nos transportar para o momento presente.

2. Concentração

Escolha o objeto da meditação, algo para focar a atenção e se concentrar. Pode ser a chama de uma vela, um ponto físico, um mantra ou simplesmente a própria respiração. O importante é ter foco em algo, a fim de que a mente concentre a atenção e relaxe o pensamento. Se os pensamentos te distraírem, assim que perceber, volte a atenção ao objeto escolhido. Meditar também é foco.

O autoconhecimento é um dos pilares da meditação (Imagem: Yolya Ilyasova | Shutterstock)

3. Autoconhecimento

Meditar também é se auto-observar, olhar para dentro. Não é apenas a contemplação do que é belo ou da natureza. Atitudes internas e ampliação da consciência fazem parte do ato de meditar. Parar de reclamar da vida e das situações que acontecem ao seu redor, percebendo que você é totalmente responsável e cocriador da sua realidade, por meio dos seus sentimentos, palavras e ações, também é meditar. Por fim, ter uma postura de aceitação de si mesmo, daquilo que é, exercitando a não resistência, adiando o julgamento, sem reclamar e brigar com você mesmo e todos ao seu redor, também é meditar.

4. Presença

Esteja presente. À medida que você passa pelos pilares anteriores, conseguirá voltar facilmente ao objeto da meditação. Finalmente perceberá a mente desacelerando, os pensamentos e a respiração em uma frequência mais profunda, com maior coerência e alinhamento interno. Além disso, você também se sentirá mais relaxado e sereno. Ficará cada vez mais fácil estar no momento presente. Os pensamentos, as ações e a respiração entrarão em sintonia.

Por Patrícia Calazans

É terapeuta holística registrada pela ABRATH (Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos) e possui diversas formações e conhecimentos na área do desenvolvimento humano, como Programação Neurolinguística, Eneagrama, Hipnose Clássica e Ericksoniana, Rebirthing (Respiração Consciente), Meditação, Constelação Sistêmica etc.