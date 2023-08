Conheça os benefícios da atividade física durante a gravidez

Veja como a prática é vantajosa para a gestante e como pode auxiliar antes e durante o parto

Atividade física pode ajudar na hora do parto Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Muito recomendada por médicos e outros profissionais da saúde, a atividade física é importante para garantir o bom funcionamento do corpo e ajudar a prevenir doenças. Durante a gravidez, por exemplo, a prática pode favorecer a mãe e auxiliar na hora do parto.

Renato Gomes, especialista em atividades físicas para gestantes e personal trainer, afirma que é possível fazer exercícios físicos durante toda a gestação. “Desde que a mãe esteja saudável, se sentindo bem e tenha autorização médica, é possível exercitar-se até as vésperas do parto”, garante.

Segundo o profissional, os exercícios ajudam na manutenção do peso, na sensação de bem-estar e na correção da postura. Entretanto, ele alerta que, nas últimas semanas da gestação, é recomendado que a gestante diminua toda a sobrecarga e a intensidade da atividade.

Atividades físicas podem facilitar o parto normal

Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas mudanças, tanto internas quanto externas. “Provavelmente, ela terá uma acentuação da curvatura da lombar, já que a barriga crescerá. Por conta do crescimento da mama, também é comum notarmos uma leve cifose [curva para a frente da coluna]”, diz o especialista em atividades físicas.

Por isso, a atividade física é importante para compensar e fortalecer as costas, pernas, glúteos, abdome e assoalho pélvico. “Um abdome fortalecido contribui para a saída do bebê, caso a mamãe venha a dar à luz pelo parto normal”, salienta Renato Gomes.

Grávidas devem respeitar os limites ao praticarem musculação (Imagem: ZephyrMedia | Shutterstock)

Exercícios indicados para grávidas

Para as grávidas, os exercícios mais indicados são a hidroginástica, por conta do alívio do peso corporal na água, caminhada na esteira, alongamento e ioga. “A musculação também pode ser feita, desde que a aluna respeite alguns limites, como a sobrecarga. Manter uma postura adequada também é importante”, acrescenta o especialista.

Cuidados importantes com a prática

Toda atividade física para gestantes requer uma frequência cardíaca não muito alta. Por isso, procure não ultrapassar 140 batimentos cardíacos. “A temperatura do corpo não deve ultrapassar os 38ºC, portanto não fique em ambientes muito quentes ou embaixo de sol. Nunca exceda uma hora de exercícios e nada de fazer atividade extenuante. Sempre beba água antes, durante e depois da ginástica. E lembre-se: caso não se sinta bem, pare imediatamente”, conclui Renato Gomes.