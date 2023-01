Conheça os benefícios da dança para a saúde

Atividade física pode ser praticada por pessoas de qualquer idade e níveis de condicionamento

A dança estimula o bem-estar físico e emocional Imagem: Shutterstock

A dança inspira a sociedade há muitos anos e foi praticada com diversos objetivos ao longo da história, de rituais sagrados e religiosos ao entretenimento das cortes. Hoje, a dança é considerada uma atividade física que proporciona bem-estar e gera pouco impacto, atraindo pessoas às escolas de dança e academias.

Vantagens da dança

São inúmeros os benefícios proporcionados pela prática. De acordo com o professor de dança Rogério Luiz Pereira, a dança tonifica os músculos, reduz as taxas de colesterol, estimula o sistema cardiovascular, aumenta a flexibilidade, melhora a coordenação motora e a memória, combate a hipertensão, entre muitos outros.

Além de a prática ser benéfica para o corpo, ela também traz grandes estímulos emocionais. “A dança pode ajudar no combate ao estresse e a depressão leve ou moderada. Quem dança fica mais próximo dos outros, o que ajuda neste tipo de doença. É um momento para recarregar as baterias, mudar o foco. Você esquece todos os problemas. Eles não sumiram. Quando você termina a atividade estão lá, mas você está com as baterias recarregadas, com outra energia para enfrentá-los”, incentiva.

A dança também é uma ótima maneira de perder a timidez, de interagir com outras pessoas e proporcionar bem-estar. Isso acontece porque a prática libera endorfina, um hormônio neurotransmissor responsável pela sensação de prazer.

Consulte um especialista antes de começar

De acordo com o Dr. Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva e fisiologia do exercício, antes de começar a praticar qualquer exercício é necessário realizar uma avaliação médica. Algumas modalidades, como a dança de salão, são consideradas atividade física de moderada a grande intensidade e envolvem movimentos rotacionais, por isso deve-se avaliar o aluno clinicamente e o sistema osteoarticular.

Para quem já tem lesões no joelho é recomendável consultar um médico antes de iniciar a prática, para saber se ele recomenda ou não a dança, pois o problema na articulação e a existência de dor podem restringir a atividade.

Busque profissionais capacitados

Também é importante procurar um lugar adequado para iniciar a prática, seja academia de ginástica ou escola de dança. É fundamental pesquisar vários lugares, fazer comparações, verificar a formação e a experiência dos instrutores, entre outras coisas. Isso porque a dança trabalha com toda a estrutura do corpo e os profissionais devem ter uma boa formação para não causar lesões.

Dança oferece inúmeros benefícios para o corpo e é recomendada para todas as idades (Imagem: Shutterstock)

Dança para todas as idades

A dança é recomendada para todas as idades e níveis de condicionamento. Por oferecer inúmeros benefícios, mesmo quem nunca praticou atividades físicas pode iniciar a prática. “Todos conseguem aprender [a dançar], desde que tenham paciência e perseverança. As pessoas são muito imediatistas e, às vezes, isso prejudica”, adverte o professor Rogério Luiz Pereira.

Ritmos de dança

Ballet clássico e variação

Existem inúmeros ritmos para você escolher e começar a se beneficiar de todas as qualidades da dança. Uma das modalidades mais tradicionais é o ballet clássico, marcado por sua rigidez, pela postura impecável, pelas pontas de pé e pelos movimentos estendidos. Atualmente existe a variação contemporânea do ballet, possibilitando algumas variações e movimentos mais livres.

Danças de salão

Atualmente, tem crescido muito o interesse pela dança de salão nas academias e nas escolas de dança. Essa modalidade apresenta diversos ritmos, como o tango, o forró, o samba de gafieira, o cha-cha-cha e a salsa. Essas danças são sempre praticadas em par, o homem deve conduzir a mulher no ritmo da dança. Além desses, existem muitos outros ritmos em que cada um trabalha movimentos diferentes, exercita a coordenação e a memória, e traz inúmeros benefícios.

Nível de dificuldade

Segundo o professor de dança, não existe um ritmo específico que seja mais fácil para aprender a dançar. “Em todas as modalidades de dança, os professores começam com um trabalho simples, focando a consciência corporal e passos fáceis despertando no aluno o interesse em continuar”, explica Rogério Luiz Pereira.

Dança para eliminar peso

Para quem quer perder peso dançando, pode-se optar pelos ritmos mais acelerados. De acordo com Rogério Luiz Pereira, estudos médicos comprovam que dançar rock, salsa, samba ou forró costuma produzir os mesmos efeitos de exercícios na esteira ou bicicleta ergométrica.

De acordo com o Dr. Benjamin Apter, o gasto calórico proporcionado pela dança depende da intensidade dos movimentos realizados. “Podemos considerar que em uma hora de dança de salão em ritmo moderado, um adulto jovem consome em média 350 calorias. Caso a dança seja realizada em ritmo mais intenso, este valor pode dobrar em uma hora”, completa.