Conheça os benefícios da drenagem linfática para o corpo

Descubra como a técnica pode ajudar a eliminar celulite e gordura localizada

Drenagem linfática melhora o sistema imunológico e combate a celulite Imagem: Shutterstock

A drenagem linfática pode ser uma boa opção para quem quer alcançar um corpo modelado ou sem estrias. Segundo Carla Góes Peres, pós-graduada em Medicina Estética e autora do livro Beleza Sustentável, a principal função da drenagem linfática é acelerar o processo de retirada dos líquidos acumulados entre as células e os resíduos metabólicos.

De acordo com a profissional, esses resíduos são encaminhados aos vasos capilares e, por meio de movimentos específicos, direcionados para que sejam eliminados. “Essa técnica também estimula a regeneração dos tecidos, melhora o sistema imunológico, é relaxante e tranquilizante, combate a celulite e a gordura localizada e ainda melhora a ação anti-inflamatória do organismo”, explica.

Técnica manual

A técnica mais usada na drenagem é a manual, feita a partir de massagens lentas, suaves e repetidas. Esses movimentos específicos ajudam a eliminar o excesso de toxinas por meio da urina, a acabar com a sensação de peso e a melhorar a oxigenação e a nutrição celular.

“A drenagem manual tem uma eficácia maior, pois ela abrange todo o corpo, e você pode trabalhar por mais tempo no local onde há mais necessidade. Já com aparelho, a drenagem fica mais restrita”, evidencia a esteticista Wilma de Souza.

Primeiros resultados da drenagem linfática

Com a técnica manual aplicada corretamente, os bons resultados costumam aparecer logo nas primeiras sessões. “Após as primeiras sessões, as pacientes informam diminuição de medidas, maior conforto em membros inferiores, aumento da diurese e diminuição dos edemas ou inchaços”, analisa Wilma de Souza.

Drenagem linfática ajuda a aprimorar os resultados de procedimentos estéticos (Imagem: Shutterstock)

Técnica aliada dos tratamentos estéticos

Segundo Arlette Esteves, coordenadora de estética do Olímpia Spa, a drenagem é a melhor coadjuvante dos tratamentos estéticos. Isso porque ela auxilia a circulação periférica, melhora a circulação local, as trocas gasosas da região e, por consequência, auxilia na redução da celulite de grau I e II.

Fatores que ajudam a melhorar os resultados do procedimento

O resultado positivo da drenagem linfática também depende de outros fatores. “Para um melhor resultado desta técnica, a pessoa deverá ter uma alimentação equilibrada, não beber, não fumar, fazer atividades físicas e diminuir o estresse”, orienta Arlette Esteves.