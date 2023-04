Conheça os benefícios da espiritualidade para o corpo e a mente

Espiritualista explica como as práticas espirituais podem favorecer o equilíbrio físico e emocional

Espiritualidade oferece benefícios para a saúde emocional Imagem: Teo Tarras | Shutterstock

A espiritualidade é conhecida por oferecer inúmeros benefícios à saúde mental e emocional das pessoas. Estudos evidenciam que indivíduos com a espiritualidade bem desenvolvida podem lidar melhor com situações difíceis e encontrar um sentindo mais profundo na vida.

Nesse sentido, práticas como meditação, oração, leitura e até canto podem ser excelentes aliadas, pois ajudam a se conectar com o seu eu interior para compreender coisas que não podem ser explicadas. “Apesar de existirem várias religiões e crenças espirituais vivas no mundo de hoje, essa prática é uma tendência universal e tem um efeito extremamente positivo na saúde, felicidade e [nos] relacionamentos da humanidade”, diz a espiritualista Kélida Marques.

Papel da espiritualidade no próposito de vida

A espiritualidade pode ajudar as pessoas a encontrar um propósito e significado na vida. Trata-se de algo especialmente importante em momentos de crise ou dificuldade, quando as pessoas se sentem desorientadas e sem rumo. Isso porque a espiritualidade faz com que o indivíduo tenha um senso de orientação e propósito que o ajuda a se manter motivado e comprometido com seus valores e objetivos.

“Além disso, pode promover a resiliência emocional, ou seja, a capacidade de se recuperar de experiências difíceis e se adaptar a novas situações. Isso ocorre porque a espiritualidade pode ajudar as pessoas a desenvolver uma maior compreensão e aceitação das mudanças e incertezas da vida, bem como uma maior confiança na sua capacidade de superar desafios”, afirma Kélida Marques.

Meditação reduz o estresse e melhora a saúde física (Imagem: Belight | Shutterstock)

Benefícios da espiritualidade para o corpo

A transcendência proporcionada pela espiritualidade também pode trazer amparo à saúde emocional e mental das pessoas, incluindo a redução do estresse, promoção do bem-estar emocional e melhora da resiliência. Se você está procurando maneiras de melhorar sua saúde mental, pode ser útil explorar sua espiritualidade e encontrar práticas que funcionem para você.

“Ela [espiritualidade] pode ajudar a reduzir o estresse através da meditação e da oração. Essas práticas têm sido associadas a uma redução nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a uma maior sensação de calma e relaxamento. Além disso, a espiritualidade pode ajudar as pessoas a lidar melhor com emoções negativas, como raiva e ansiedade, ao promover uma perspectiva mais ampla e uma conexão com algo maior do que elas mesmas”, finaliza a especialista.

Por Bianca Rocha