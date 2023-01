Conheça os benefícios da meditação para o corpo e a mente

Veja como é possível alcançar a tranquilidade e se conectar com o seu interior

Prática ajuda a voltar a atenção para si Imagem: Shutterstock

Muitos acreditam que para meditar você precisa ser uma pessoa calma, estar em lugares com muito verde, tranquilos e longe de tudo que te tire o foco. Colocamos na cabeça que para meditar não podemos pensar em nada ou, se somos agitados, não vamos conseguir.

“Meditar é se reconectar e sentir o que está acontecendo no aqui e agora, sem pensar no passado e futuro. Estar presente nos traz um estado de centramento, clareza mental e equilíbrio emocional”, explica Patricia Calazans, Life e Executive Coach pela International Coaching Community.

Cultive a presença

Patricia Calazans explica que meditar é respirar, estar presente e liberar espaço para o novo. É ser você com o momento que está vivendo. Então, se você se considera uma pessoa agitada, ansiosa e estressada, está mais do que na hora de começar a meditar. Dessa forma, conseguirá trazer a sua vida para o centro e para o equilíbrio.

“Tudo que está em excesso nos mostra que há um desequilíbrio, e isso reflete de alguma forma na nossa vida, seja por meio de doenças emocionais ou de doenças físicas, como gastrite, dores crônicas na coluna etc.”, explica a coach.

A meditação pode ser a chave para aprender a lidar com questões internas (Imagem: Shutterstock)

Meditação contra vazio e angústia

A partir do momento que inserimos a meditação no dia a dia, percebemos que ela é absolutamente necessária para quem deseja uma vida melhor e satisfatória. Se você sente um vazio no coração ou qualquer outra angústia diária, além de procurar por auxílio médico, pode ser o momento de começar a meditar.

Comece aos poucos

A coach Patricia Calazans aconselha fazer uma pesquisa antes de começar a meditar, a fim de conhecer os tipos existentes e entender com qual você se identifica. “Após analisar que tipo será melhor para você, coloque um despertador na agenda do celular e inicie os processos aos poucos, de 1 a 5 minutos, até que a atividade incorpore na sua rotina diária”, ensina.

Descanso para corpo e mente

Quando você coloca em prática a meditação, percebe que a mente volta para você mesmo. É uma capacidade de crescer interiormente e ampliar a consciência. “Meditar é dar descanso profundo ao seu corpo com qualidade, que nem um sono mais profundo é capaz de te proporcionar”, finaliza Patricia Calazans.