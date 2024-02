Conheça os benefícios da quinoa para saúde

Especialistas explicam como esse grão pode contribuir para o funcionamento do corpo

A quinoa é fonte de vitaminas e minerais Imagem: Elena Schweitzer | Shutterstock

A quinoa, uma planta alimentícia conhecida por suas pequenas sementes, tem origens nas regiões montanhosas da América do Sul, com destaque para Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Pertencente à família das Chenopodiaceae, ela é cultivada principalmente por seus grãos, que são altamente nutritivos e considerados um superalimento.

O seu consumo contribui para o bom funcionamento do corpo. Além disso, ela é rica em aminoácidos essenciais. “É muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo o que o organismo necessita”, explica a culinarista Guta Pudell.

Benefícios para o organismo

A quinoa é uma semente muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, o que auxilia no fortalecimento muscular. Conforme explica a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade, ela também auxilia na prevenção e tratamento de dislipidemias, obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial.

“[Ela é] eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa”, acrescenta a nutricionista Queila Turchetto.

Dicas para consumir a quinoa

Segundo Queila Turchetto, não existe uma quantidade máxima para o consumo, mas devido ao elevado teor calórico, 2 a 4 colheres de sopa por dia já são suficientes para se obter todos os benefícios da quinoa. Guta Pudell, por sua vez, sugere associar o consumo à ingestão de alimentos ricos em vitamina C, para aumentar a absorção dos nutrientes.

Além disso, a semente pode ser usada em saladas, consumida com iogurtes e frutas e adicionada no preparo de sucos ou vitaminas. Também pode substituir a farinha de trigo no preparo de bolos, pães e biscoitos.

A quinoa pode ser utilizada no preparo de diversos alimentos Imagem: New Africa | Shutterstock

Como preparar?

Para fazer a cocção da quinoa, existe uma técnica infalível: é só usar a quantidade de 3 xícaras de chá da semente para 1 xícara de chá de água e cozinhar em fogo baixo. Após a cocção é possível fazer tabules, quibes de quinoa (com carne de soja) e até calda doce de uva.

Composição nutricional

Conforme explica Queila Turchetto, as sementes de quinoa contêm 23% de proteínas e grande quantidade de vitaminas, como B1, B2, B3, B6, C e E. É rica também em minerais, como o ferro, o fósforo e o cálcio.