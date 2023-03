Conheça os benefícios da reeducação alimentar

Mudança no estilo de vida ajuda a emagrecer e melhora a saúde

A reeducação alimentar é um estilo de vida que pode ser utilizado para manter, ganhar ou eliminar peso Imagem: Chinnapong l Shutterstock

Pular refeições e comer muita massa, doce e fritura são alguns dos hábitos errados que acabamos adquirindo ao longo da vida. Além de engordarem, esses costumes podem causar diversos prejuízos à saúde. A reeducação alimentar, por outro lado, serve para modificar tais práticas e tornar a vida mais saudável. Como consequência, é comum reduzir medidas, pois a principal causa do acúmulo de gordura é a má alimentação.

Objetivos da reeducação alimentar

De acordo com a nutricionista Roberta Stella, a reeducação alimentar é um estilo de vida que pode ser utilizado para manter, ganhar ou eliminar peso. Para cada um desses objetivos, somente é ajustada a quantidade de calorias.

“A reeducação alimentar é utilizada para melhorar a qualidade da alimentação. Dessa maneira, hábitos errados, como ingestão de doces todos os dias, não ter horários determinados para as refeições, não consumir frutas, legumes e verduras e consumir alimentos ricos em gorduras e refinados devem ser corrigidos”, explica.

Consequências dos maus hábitos

A nutricionista Natália Colombo explica que as pessoas precisam ser reeducadas porque vão criando hábitos alimentares ruins durante a vida. “Esses maus hábitos não têm como consequência apenas o ganho de peso, mas também vários problemas de saúde, como aumento nos níveis de triglicerídeos e colesterol e/ou outras doenças relacionadas com a alimentação, como câncer, aterosclerose, Parkinson, Alzheimer”, alerta.

A reeducação alimentar pode ajudar a prevenir e tratar diversas doenças relacionadas à alimentação (Imagem: Metamorworks l Shutterstock)

Processo gradual

É importante ter em mente que esse é um processo longo, como qualquer hábito. Quando se inicia a prática de exercícios físicos, por exemplo, isso acontece de forma gradual. Com a alimentação, também é assim. Não adianta querer mudar tudo de um dia para o outro.

“E, tendo consciência da importância da boa alimentação, o estímulo e motivação para mudar são maiores. É importante lembrar que a reeducação alimentar trabalha tanto a parte alimentar quanto comportamental”, acrescenta a nutricionista Roberta Stella.

Não é necessário deixar de comer o que gosta

Nesse processo de aprendizado, você não precisa deixar de comer aquilo de que gosta, mas aprender a controlar as quantidades. “Na verdade, na reeducação alimentar, as pessoas passam a gostar de outros alimentos. É necessário desmistificar que alimentação saudável é chata e sem gosto”, afirma Roberta Stella.

Natália Colombo acrescenta que a intenção é ensinar a pessoa a comer direito. “Não existe restrição, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, como diabetes, e precise cortar algum grupo de alimentos. Mas o importante nessa fase é ensinar a pessoa a ter uma alimentação saudável e regrada e eventualmente comer um doce ou uma massa… Mas sempre pontuando que isso deve ser a exceção, e não a regra”, evidencia a nutricionista da NCNutre.

Reeducar para emagrecer

O objetivo da reeducação alimentar não é necessariamente emagrecer, porém ter uma alimentação saudável para a vida. Contudo, o emagrecimento acaba ocorrendo como consequência. “Isso vai depender muito da pessoa e do tipo de alimentação que ela segue. Mas é comum que, principalmente no primeiro mês de reeducação, a pessoa perca de 2 a 3 kg”, aponta Natália Colombo. De acordo com a nutricionista Fernanda Alves, uma das explicações para o emagrecimento é o aumento de vitaminas e minerais presentes nos alimentos naturais que regulam o organismo.