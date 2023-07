Conheça os benefícios da soroterapia para a saúde

Nutróloga explica como o soro personalizado pode favorecer o corpo e a beleza

Existem várias vitaminas e nutrientes que podem ser adicionados ao soro para atender às necessidades do organismo de cada pessoa Imagem: Sira Anamwong | ShutterStock

O soro é uma mistura de água com eletrólitos. Nele, é possível adicionar várias substâncias, como vitaminas e aminoácidos. Essa combinação pode suprir as necessidades do corpo quando há falta delas na alimentação. Além disso, a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela afirma que há uma grande possibilidade de o soro aumentar a imunidade, já que repõe grande parte daquilo de que o corpo necessita.

No entanto, ela alerta e explica que, por ser endovenoso – ou seja, entra na veia e cai direto na corrente sanguínea -, ele deve ser aplicado com cautela. O uso do soro também deve ser prescrito por médicos e infundido somente em ambientes adequados para essa prática.

“Os soros não são únicos, eles devem ser personalizados de acordo com a necessidade de cada paciente, e a grande vantagem é o efeito imediato, já que, por serem aplicados direto na veia – assim são absorvidos mais rapidamente do que os tradicionais medicamentos que têm passagem intestinal -, os nutrientes são muito mais bem aproveitados”, diz.

Benefícios fisiológicos e estéticos

A Dra. Ana Luisa Vilela conta que a composição personalizada do soro pode dar um up na saúde em geral e melhorar a beleza. “O procedimento atua na qualidade da pele, auxilia no processo de emagrecimento e desinflamação do organismo, melhorando a massa magra e potencializando o sistema imunológico”, afirma.

Composição personalizada de soros

A nutróloga explica quais vitaminas e nutrientes podem ser adicionados ao soro para atender às necessidades individuais. Confira!

1. Carboidratos

Os carboidratos ajudam na força celular, dão energia e pique para as células.

2. Eletrólitos

Os eletrólitos ajudam na execução de reações químicas relacionadas à contração muscular, aumentam ânimo, melhoram a hidratação e ajudam a desinchar.

Os aminoácidos ajudam a deixar pele mais firme (Imagem: puhhha | Shutterstock)

3. Aminoácidos

Os aminoácidos atuam diretamente no ganho de massa muscular, na firmeza da pele, ajudam a dar mais força para cabelos e unhas e ativam a regeneração celular.

4. Minerais

Os minerais estimulam as sinapses nervosas e, assim, melhoram a cognição. Atuam ainda no combate à anemia, melhoram a respiração celular, otimizam as reações químicas vitais e ajudam na produção de hormônios.

5. Vitaminas

As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do corpo, já que atuam como antioxidantes, previnem doenças sérias nutricionais, agem na condução nervosa, no controle de doenças autoimunes e na formação celular.

6. Biotina

A biotina fortalece cabelos e unhas.

7. Selênio

O selênio atua na renovação dos tecidos da pele.

8. Vitaminas C e A e zinco

As vitaminas C, A e o zinco atuam no aumento da imunidade.

9. Fibras, zinco e vitaminas do complexo B

Atuam na melhora dos sintomas da depressão.

10. Magnésio, zinco e triptofano

Ajudam a melhorar a memória.

11. Vitamina A, C e B, cálcio, magnésio, ferro e aminoácidos

Trazem alívio dos sintomas da menopausa.

Por Mayra Barreto Cinel