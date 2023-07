Conheça os benefícios de cuidar do melasma no inverno

Tratamentos realizados para amenizar as manchas na pele são mais efetivos nesta época do ano

No inverno, a exposição solar é reduzida, o que é extremamente importante para o controle e a melhora do melasma Imagem: puhhha | Shutterstock

O melasma é uma condição de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas escuras e irregulares no rosto, muitas vezes desencadeadas por exposição solar e alterações hormonais. Embora o tratamento para esse problema seja viável ao longo do ano, o inverno apresenta algumas vantagens. Por isso, conversamos com a Dra. Mônica Batista, médica de consultório de Medicina Integrada na Barra da Tijuca, para entender melhor esses benefícios.

Menor exposição solar

De acordo com a médica, o inverno é uma época favorável para tratar o melasma devido a algumas razões. Primeiro, durante essa estação, a exposição solar é reduzida, o que é extremamente importante para o controle e a melhora do melasma. A radiação ultravioleta (UV) é um dos principais desencadeadores das manchas, e a diminuição da intensidade do sol pode ajudar a minimizar os efeitos negativos.

“Além disso, muitos tratamentos para o melasma envolvem o uso de produtos tópicos, como cremes despigmentantes ou agentes clareadores. No entanto, alguns desses tratamentos podem tornar a pele mais sensível ao sol. Durante o inverno, há menos chances de exposição ao sol intenso, o que diminui o risco de irritação ou reações adversas relacionadas ao uso desses produtos”, explica Mônica.

Realização de procedimentos dermatológicos

Outro benefício do tratamento no inverno é a possibilidade de realizar procedimentos dermatológicos mais invasivos, como peelings químicos ou terapia a laser. Esses procedimentos requerem um período de recuperação em que a pele precisa evitar a exposição solar direta. No inverno, a menor incidência de sol facilita a adesão a essas recomendações, permitindo um processo de recuperação mais tranquilo e eficaz.

O uso diário do protetor solar é fundamental para prevenir e cuidar do melasma (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Importância do uso do protetor solar

A Dra. Mônica Batista ressalta que o cuidado com o melasma não se limita ao tratamento médico, mas também envolve medidas de proteção solar diárias. Mesmo durante o inverno, é essencial utilizar um protetor solar de amplo espectro e com fator de proteção solar (FPS) adequado, pois os raios UV ainda estão presentes mesmo em dias nublados.

“Em conclusão, o inverno oferece uma oportunidade favorável para o tratamento do melasma devido à menor exposição solar e à capacidade de realizar procedimentos mais invasivos com uma recuperação mais tranquila”, ressalta a médica.

Consulte um especialista

A especialista enfatiza ainda sobre a importância de cuidar do melasma durante todo o ano, mas aproveitar os benefícios específicos da estação mais fria pode ser uma estratégia eficaz para controlar e melhorar essa condição de pele. “Sempre consulte um médico especialista para obter orientações personalizadas e adequadas ao seu caso”, finaliza.

Por Amanda Ivanov