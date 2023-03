Conheça os benefícios de pedalar para manter a saúde e a boa forma

A bicicleta pode ser utilizada tanto ao ar livre quanto em academias

Pedalar eleva a temperatura do corpo, acelera o metabolismo e potencializa a queima de caloria Imagem: TORWAISTUDIO l Shutterstock

Andar de bicicleta, além de contribuir para minimizar os efeitos da poluição, ajuda a eliminar gordura, torneia pernas, bumbum e barriga, beneficia o coração, entre muitos outros ganhos. “Um dos principais benefícios de andar de bike é o condicionamento aeróbio, a resistência cardiovascular. Para conseguir pedalar, o sistema respiratório deve estar funcionando muito bem. Isso significa que, para os músculos das pernas suportarem o estresse fisiológico do esforço da pedalada, os pulmões e o coração trabalham aceleradamente”, explica Claudia Cezar, fisiologista do exercício.

Condicionamento físico

Como o condicionamento físico aeróbio é bem complexo, demora um pouco para dar sinais de progresso, mas, segundo Claudia Cezar, vale a pena insistir, porque o condicionamento é a base para todos os treinos.

“Quando não pedalo uma média de 30 km por dia, perco totalmente a saúde. Engordo, fico preguiçosa e, depois de poucas semanas, o corpo começa a doer”, comenta Renata Falzoni, cicloativista e diretora do canal Bike é Legal. Ainda assim, ela associa o pedal à natação ou ao pilates, pois o corpo dela exige musculação e alongamento.

Vantagens do spinning

Juliana Romantini, professora de Educação Física, explica que a aula de spinning é uma atividade aeróbica que trabalha as funções cardiovasculares e, por consequência, as reações metabólicas desse processo. “Pedalar eleva a temperatura do corpo, acelera o metabolismo e potencializa a queima de caloria. Por isso, é uma ótima pedida para quem quer perder peso”, complementa.

Importância da música

O ambiente no spinning é contagiante. A música alta parece entrar em cada um dos alunos e motivá-los a continuar e ir além. “E assim é que tem que ser. O som é o fator motivacional da aula. O ritmo da música que irá determinar a cadência, a intensidade da série ou o propósito da aula. Indoor também estamos livres das interferências e das variações das ruas como buracos, chuva, vento, calor, frio etc.”, ressalta Juliana Romantini.

Andar de bike melhora o condicionamento aeróbio e a resistência cardiovascular (Imagem: bezikus l Shutterstock)

Aulas diversas

A professora explica que a modalidade também é periodizada. “Em cada aula usamos um tipo de treinamento com diferentes intensidades para gerar adaptação. Na bike estacionária também é possível reproduzir uma reta ou subida. Na primeira situação, não usamos carga; já no segundo caso, a pegada da bike e o peso mudam”, finaliza a profissional.

Bike estacionária x pedalar ao ar livre

Você pode pedalar ao ar livre em parques e ruas pouco movimentadas, ou encarar uma aula de spinning na academia com exercícios variados. “Aos alunos iniciantes, recomendo começar pela bike estacionária, na qual as variáveis do treino são muito mais controladas e o professor consegue orientar e observar se a pessoa mantém a postura correta durante o período em que pedala”, destaca Juliana Romantini.