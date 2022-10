Conheça os benefícios do adestramento de pets

Além de resolver problemas de comportamento, a técnica também melhora a comunicação e pode ser divertida para o animal

Adestramento ajuda a melhorar a comunicação entre cão e tutor Imagem: Shutterstock

O cachorro é o melhor amigo do homem. Mas, como em qualquer relação, o convívio pode se tornar complicado pela falta de comunicação, principalmente nesse caso em que os dois não falam a mesma língua. Para resolver esse tipo de problema, adestrar o animal pode ser a solução.

O que é adestramento?

O adestramento é um processo educacional que visa melhorar a comunicação entre o cão e o tutor. Segundo Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento, são utilizadas técnicas que ensinam o animal a “associar comandos, gestos e marcadores pelos comportamentos que desejamos modelar e executar”.

Nele, o cachorro aprende, por exemplo, a executar tarefas, a respeitar limites e a obedecer ao tutor. “O adestramento é realizado não só para trabalhar problemas de comportamento, mas também para ensinar o cão como que nós, humanos, gostaríamos que ele se comportasse em diferentes situações”, afirma Camila Hermes, médica veterinária e adestradora.

Adestramento de gato

Pode não ser tão comum, mas, assim como os cachorros, os gatos também podem ser ensinados, visando os mesmos objetivos e benefícios. “Com adestramento, os gatos tornam-se muito mais proativos, brincalhões e carinhosos”, explica a adestradora Manara Martins.

Vantagens do adestramento

O adestramento oferece uma série de benefícios tanto para o tutor quanto para o cachorro. Além de resolver problemas de comportamento, a técnica também melhora a comunicação, promove divertimento para o animal com as atividades positivas, reduz o estresse e a ansiedade do pet e muito mais.

Fora isso, o adestramento também contribui para a convivência e relacionamento do tutor com o bichinho. “O adestramento aproxima o cão do tutor, melhorando e estabelecendo um relacionamento harmonioso”, diz Manara Martins.

O adestramento pode começar quando o cachorro ainda é filhote (Imagem: Shutterstock)

Adestramento para todos os cães

Independentemente da idade, porte, raça ou comportamento, qualquer cachorro pode ser adestrado. Não há nada que limite isso. Contudo, conforme explica Camila Hermes, quando o cão é filhote, até os 8 meses de idade, o adestramento tem um efeito mais rápido e duradouro.

“Podemos começar o adestramento desde o momento em que o filhote chega à nossa casa. Começamos o quanto antes para evitar erros e para ensinar o filhote como gostaríamos que ele se comportasse”, orienta a veterinária.

Treino personalizado

Como cada animal é único e tem suas particularidades, o adestramento deve ser personalizado de acordo com as características do cachorro. “Um bom adestrador deve identificar as necessidades de cada cão e adaptar a aula para atender aquele indivíduo”, aponta Manara Martins.