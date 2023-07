Conheça os benefícios do cacau para pele e cabelo

Dermatologista explica como o fruto auxilia no bom funcionamento do organismo e como ele pode ser utilizado

O cacau é fonte de energia e possui muitos benefícios para a saúde, podendo ser consumido de diversas formas Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Muitos apontam o chocolate como vilão da pele bonita e saudável. Porém, segundo a médica especialista em dermatologia Flávia Villela, tanto a saúde da pele quanto a do cabelo podem se beneficiar dos nutrientes encontrados no principal ingrediente do chocolate: o cacau.

O cacau é um fruto típico da Amazônia e, além de ser utilizado principalmente para produção do chocolate, possui muitos benefícios para pele, uma vez que detém de oligoelementos, substâncias hidratantes com ação antioxidante e nutritiva para pele e cabelo.

Rico em vitaminas e minerais

Segundo Flávia Villela, o cacau é rico em vitaminas (A, B1 e E) e possui muitos minerais, como ferro, zinco, potássio e magnésio, substâncias importantes para o bom funcionamento do organismo, da pele e dos fios do cabelo.

“O cacau é fonte de energia e possui muitos benefícios para a saúde. Seu consumo em alimentos, como o chocolate meio-amargo ou amargo, protege o coração, auxilia na circulação sanguínea, melhora o HDL (bom colesterol), tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, além de relaxar e proporcionar sensação de bem-estar”, destaca a médica.

O cacau pode ajudar a prevenir o envelhecimento cutâneo da pele e potencializar a sua hidratação (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

Como consumir o cacau

Por ser um alimento versátil e saudável, o cacau pode ser utilizado de diversas formas, além da mais comum. Atualmente, ele pode ser encontrado como ingrediente de máscara para o rosto, cremes anticelulites, esfoliantes, xampu etc.

“Muita gente associa os malefícios do chocolate ao cacau, mas, na verdade, não é o fruto que faz mal! O chocolate ao leite é uma verdadeira mistura de ingredientes e gorduras. E são essas gorduras que, realmente, fazem mal”, afirma Flávia.

Chocolate e espinhas

O consumo em excesso do chocolate pode aumentar o aparecimento de acnes em pessoas que já possuem pré-disposição para a doença. “Como o chocolate possui um alto índice glicêmico, ele pode estimular a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, causando o aumento da acne nas pessoas”, explica Flávia.

Cuidando da pele e cabelos com cacau

Contendo altas concentrações de polifenóis, o cacau pode ajudar a prevenir o envelhecimento cutâneo da pele e potencializar a sua hidratação, evitando a perda d’água na região do rosto. Já nos cabelos, se utilizado no formato de manteiga de cacau, ajuda a deixar os fios mais sedosos, hidratados, brilhosos e fáceis de desembaraçar.

“Todas as pessoas podem usar e abusar de produtos que levam o cacau como ingrediente. Máscaras faciais e para a região dos olhos são uma ótima aposta para quem deseja uma pele mais bonita e saudável. Nos cabelos, também está liberado utilizar, em especial, os encaracolados e crespos, pois precisam de uma hidratação maior devido ao formato dos fios”, finaliza a médica.

Por Vitor Neves