Conheça os benefícios do humor para as crianças

Veja como as piadas podem contribuir para o desenvolvimento dos pequenos

Piadas fazem bem para as crianças Imagem: fizkes | Shutterstock

O riso é importante em qualquer fase da vida de uma pessoa. Ele é responsável por ativar no cérebro os quatro hormônios da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, que também auxiliam no bom funcionamento do corpo e ajudam a evitar problemas de saúde.

Vantagens das piadas

Assim como para os adultos, as piadas também podem ser usadas pelas crianças como uma forma de quebrar o gelo e até mesmo de fazer novos amigos. A partir dos cinco anos, elas já conseguem usar a linguagem para se comunicar de forma bem-humorada. Dessa forma, piadas e charadas infantis se tornam grandes fontes para uma boa risada.

Piadas favorecem o desenvolvimento

Uma revista de piadas, por exemplo, é capaz de aproximar as crianças da leitura. Assim, esse tipo de conteúdo estimula a criatividade, a imaginação, o vocabulário, o hábito de leitura e ainda trabalha o foco, pois os pequenos precisam prestar atenção para acompanhar a piada.

O humor pode fortalecer laços e ajudar na educação

Compartilhar piadas com as crianças também é uma forma de fortalecer a relação entre pais e filhos. Além de ser também uma maneira de abordar temas mais complexos ou ensiná-los que há piadas que são desrespeitosas e não devem ser feitas.

Rir com as crianças torna a criação mais leve e dinâmica (Imagem: Yuganov Konstantin | ShutterStock)

Piadas para crianças

Como o humor é uma das coisas, entre tantas outras, que as crianças aprendem com os adultos, separamos 3 piadas para divertir toda a família, veja!

1. Pergunta para a mãe

Em casa, o garoto de seis anos fala para o irmãozinho de cinco:

— Vá perguntar para a mamãe se nós podemos jogar videogame.

E o menino responde:

— Acho melhor você ir, pois conhece ela há mais tempo.

2. Árvores rápidas

Durante um passeio de ônibus, Rafaela diz para a amiga:

— Eliana, olha como essas árvores passam rápido.

Ela, então, comenta.

— Passam mesmo! Acho que da próxima vez deveríamos viajar de árvore.

3. Ratoeira gigante

Um homem entra na loja e pergunta ao vendedor:

— O senhor tem ratoeira?

Rapidamente, o funcionário responde:

— Tenho!

— Então, me entregue uma rapidamente, pois quero pegar o ônibus.

— Poxa, mas eu não vou ter uma ratoeira desse tamanho.