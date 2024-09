Conheça os benefícios do sexo para a saúde

Saiba como a atividade sexual contribui para o bem-estar físico e mental

O sexo traz benefícios para a saúde física e mental Imagem: Master1305 | Shutterstock

Criado por uma marca de preservativos em 2008, o Dia do Sexo, comemorado em 6 de setembro, conquistou popularidade no Brasil. De acordo com um estudo da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, 35% dos casais mantêm, em média, de uma a três relações sexuais por mês. Fatores como idade, filhos, rotina, estilo de vida, equilíbrio emocional e trabalho influenciam essa frequência.

O essencial é que cada casal encontre um equilíbrio, aproveitando os pontos positivos da intimidade. Nesse sentido, especialistas do Hospital Vera Cruz, em Campinas (SP), esclarecem diversas vantagens da prática. Confira os benefícios do sexo para a saúde!

Benefícios neurológicos

O neurologista Leonardo de Deus explica que o sexo pode trazer inúmeros benefícios neurológicos, especialmente devido à liberação de hormônios. “Temos a liberação de endorfinas, hormônios associados ao prazer e à redução da dor, substâncias químicas que melhoram o humor e criam a sensação de euforia. Também reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse e, com isso, há a sensação de calma e melhora das funções cognitivas”, destaca.

Dentre as melhorias neurológicas, a atividade sexual estimula a neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios, contribuindo para efeitos positivos na memória e função cerebral. “Outro hormônio é a prolactina, benéfica ao sono; e, principalmente, a ocitocina, o ‘hormônio do amor’, que gera maior conexão emocional entre os parceiros, fortalecendo os vínculos afetivos”.

Alterações no corpo feminino

Do ponto de vista sexual, a ginecologista Vanessa Machado enfatiza os benefícios para a saúde das mulheres. Dentre os principais, ela destaca a melhora da lubrificação vaginal, o fortalecimento do assoalho pélvico, o alívio de cólicas e a regulação do ciclo menstrual.

“No corpo feminino, são várias alterações benéficas, pois [o sexo] promove a lubrificação natural, deixando os tecidos vaginais mais saudáveis. Outra vantagem é que o movimento estimula o músculo do assoalho pélvico e isso previne problemas como, por exemplo, a incontinência urinária; e, por estimular a circulação sanguínea, ajuda a prevenir infecções, mantendo a flora vaginal saudável”, relata.

Como o sexo promove o equilíbrio emocional, algumas mulheres relatam que contribui para a regularização do ciclo menstrual. “As cólicas menstruais também são aliviadas, uma vez que o orgasmo ajuda a liberar o acúmulo de sangue menstrual mais rapidamente, tendo como consequência a redução da dor”.

Um ponto importante destacado pela ginecologista é que o sexo deve ser praticado de maneira segura a fim de que seja, de fato, prazeroso e não implique problemas futuros. “É importante usar proteção para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, não se deve abrir mão de métodos contraceptivos”, orienta.

A atividade sexual auxilia os homens no manejo de um sono de boa qualidade Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Alterações no corpo masculino

Para o organismo masculino, as vantagens físicas são enumeradas pelo urologista Bruno Resende. “Há uma grande melhoria do aspecto emocional, devido à liberação de endorfina e hormônios, que também facilitam a produção da testosterona. A testosterona é um grande potencializador para a saúde masculina, estando relacionada ao metabolismo de gordura e açúcar, é antidepressivo, controla a ansiedade, auxilia na produção de músculos, estimula o vigor físico e manejo do sono. Além de também fortalecer o assoalho pélvico”, diz.

Vantagens psicológicos

Para a saúde mental, o sexo contribui para o bem-estar emocional e psicológico. O psicólogo Gabriel Banzato esclarece que, além dos benefícios relatados pelo neurologista, tal atividade também é influencia a leveza existencial.

“O momento de intimidade entre duas pessoas possibilita uma ligação afetiva entre elas e, mesmo que momentânea, isso gera o bem-estar emocional. Ao longo da vida, cultivar boas relações e principalmente relações intensas e profundas traz benefícios para a própria existência e para a qualidade de vida”, afirma.

O psicólogo destaca o impacto emocional positivo gerado pela intimidade entre os casais: “Essa ligação afetiva, por si só, alivia a ansiedade, alivia outras dores, nos permite sair um pouco da burocracia do dia a dia e promover uma situação de relaxamento e completude, alcançada pelo vínculo afetivo. Então, além de todas as questões físicas, há um certo alívio de ordem emocional, que é extremamente positivo”, salienta.

Com tantos benefícios, o sexo é uma parte importante do cotidiano, que contribui para uma rotina mais plena, equilibrada e satisfatória. Então, aproveite e comemore a data!

Por Fabíola Gaspari