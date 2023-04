Conheça os benefícios dos alimentos integrais para a saúde

Nutricionista ensina a consumir corretamente para eliminar peso de forma saudável

Os alimentos integrais têm menos produtos químicos que prejudicam a saúde Imagem: nehophoto | Shutterstock

Manter uma alimentação equilibrada é uma excelente opção para quem deseja eliminar peso ou melhorar a saúde. Para isso, o alimento integral é uma excelente opção, pois é saudável e auxilia no processo de emagrecimento.

“As fibras contidas nos alimentos integrais acumulam água quando ingeridas, aumentando o volume no estômago e no intestino, o que gera sensação de satisfação e faz com que demoremos mais a ter fome novamente”, explica a nutricionista Izabella Frattezi.

Segundo a profissional, os alimentos nas versões integrais, como arroz, farelo de aveia e quinoa, também ajudam no funcionamento intestinal, auxiliam na desintoxicação e contribuem para a diminuição do inchaço.

Alimentos integrais são ricos em nutrientes

O alimento integral também possui grande quantidade de nutrientes. “Normalmente é menos processado, não tendo passado pelo refinamento, conservando assim mais vitaminas, minerais e principalmente fibras”, esclarece Izabella Frattezi.

Principais benefícios

Por ser menos processado, o alimento integral tem menos produtos químicos que prejudicam a saúde. Além disso, as fibras contidas neles aumentam a sensação de saciedade, ajudam no funcionamento do intestino e favorecem a flora bacteriana intestinal, fundamental para a saúde e o bem-estar. Essas fibras também fazem com que o açúcar dos alimentos seja liberado aos poucos no sangue, o que previne hiperglicemia, diabetes e outras doenças.

Se consumidos em excesso, os integrais podem conter até mais calorias que outros alimentos (Imagem: AGfoto | Shutterstock)

Alimento integral pode ser calórico

Fique atento! Os alimentos integrais também possuem calorias. Eles estimulam a mastigação, dão maior sensação de saciedade e demoram mais tempo no sistema digestivo. Contudo, se consumidos em excesso, podem conter até mais calorias, conforme explica a nutricionista Renata Fidelis.

“A diferença calórica é pouco significativa. O integral pode apresentar uma média de 15 a 20 calorias a mais do que um alimento não integral”, aponta. Para fazer uma comparação, é necessário ler o rótulo dos alimentos. “A composição nutricional tem maior teor de proteína, vitaminas do complexo B etc. Porém, o mais importante são as fibras, que ajudam na saúde e no bom funcionamento intestinal”, acrescenta a nutricionista.

Atenção à composição

Renata Fidelis ressalta que é preciso ficar atento à composição dos alimentos. “O que costuma deixar os integrais mais calóricos não é a farinha integral, mas os ingredientes opcionais, como castanha-do-pará, castanha-de-caju, uva-passa, banana-passa, frutas cristalizadas etc”, lista.