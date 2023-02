Conheça os benefícios dos chás para o organismo

Especialistas explicam como preparar e consumi-los de maneira segura

Beber chá ajuda a manter o corpo hidratado Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock

Os chás acalmam, aquecem e revigoram. Em muitos países, sobretudo os asiáticos, o consumo é tão popular que acompanha tradições e rituais de bem-estar, principalmente no Japão e na China. “Além dos inúmeros benefícios específicos, os chás hidratam, pois aumentam o aporte de líquido no organismo, o que é fundamental para o funcionamento dos rins”, afirma Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

Chás contra o estresse

Para conter a rotina frenética, a herborista e consultora de fitoterapia Sabrina Jeha recomenda o hábito de tomar duas xícaras de chá após as 17h00 ou antes de dormir. “É a pausa que se faz necessária após um dia estressante”, completa a especialista.

Como preparar o chá

Sabrina Jeha explica que o preparo dos chás está relacionado à parte da erva e ao tipo de folha usada. Se as folhas forem moles e perfumadas, a bebida deve ser feita por infusão: ferva a água e depois adicione a erva. Abafe a panela com a tampa, deixe descansar por 10 minutos e coe.

Mas se a opção escolhida for casca, semente, raízes ou folhas duras e sem cheiro, o preparo deve ser por decocção: ferva as ervas com a água por cinco minutos. Em seguida, abafe, deixe descansar por mais cinco minutos, coe e espere amornar.

Chá-verde acelera o metabolismo e contribui para o processo de emagrecimento (Imagem: Taa22 | Shutterstock)

Benefícios dos chás

A seguir, os especialistas relacionam os tipos de chá aos benefícios que eles proporcionam:

Chá-verde

“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica o médico Alex Botsaris. A erva também contém cafeína, substância que acelera o metabolismo, por isso, o chá-verde é um bom complemento para o cardápio de quem quer emagrecer, assim como os tipos branco e vermelho.

Capim-cidreira

Rica em óleo essencial citral (responsável pelo odor de limão). Além de ser muito saborosa, a erva tem efeito calmante, relaxante muscular e digestivo. “Pode aliviar pequenas cólicas e estados de estresse. Tome antes de dormir e tenha um sono tranquilo”, recomenda Sabrina Jeha.

Boldo e carqueja

Os sabores amargos ativam a produção da bile, contribuindo para o bom funcionamento do fígado. Auxiliam no combate à azia e à acidez estomacal. “O boldo-do-chile não é encontrado fresco, somente seco, e possui alcaloides como a boldina e outras substâncias benéficas, que têm ações antissépticas e anestésicas. Por isso, é uma boa opção contra o mal-estar ligado ao sistema digestório, quando comemos algo que não caiu bem ou alimentos gordurosos de difícil digestão”, complementa a herborista.