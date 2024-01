Conheça os charmes da Serra Gaúcha

Explore a beleza exuberante e as atrações desse destino no Rio Grande do Sul

A Serra Gaúcha reúne uma das paisagens mais deslumbrantes do Sul do Brasil Imagem: Fagner Martins | Shutterstock

A Serra Gaúcha, em sua plenitude, oferece uma experiência completa a todos os turistas. Seus olhos, sem dúvida, vão brilhar com suas paisagens deslumbrantes. Além disso, seu sorriso se abrirá com tanta diversão disponível na região… E não há como resistir à inevitável água na boca que surge diante da deliciosa culinária local.

História e atividades na natureza

Poucos lugares no Brasil possuem o charme deste local. Para muitos, a Serra Gaúcha é uma miniatura da Europa, principalmente por conta da influência alemã e italiana no século passado. Além de Gramado e Canela, você pode conhecer mais de 20 cidades pela região. Essas localidades estão repletas de atividades de ecoturismo, aventura, contemplação, parques temáticos, aquáticos e de aventura, além de parques naturais.

Gastronomia local

A Serra Gaúcha está repleta de delícias gastronômicas que dão água na boca! Quando se visita a região, não se pode deixar de experimentar o famoso e completo café colonial. Além disso, é imperdível degustar os desejados chocolates de Gramado. E não podemos esquecer dos maravilhosos vinhos fabricados por ali, muitos dos quais cultivados artesanalmente.

Além dos restaurantes, bares e até mesmo noites típicas que destacam a diversidade cultural da região, o famoso Vale dos Vinhedos foi reconhecido pela União Europeia com o Selo de Indicação de Procedência.

Canela é uma cidade que merece ser visitada durante a sua viagem Imagem: Pedro Moraes | Shutterstock

Cidades e atrações turísticas

Para quem prefere viajar com tranquilidade e sonha em conhecer as atrações de Natal, elas costumam começar em outubro. É importante ressaltar que as reservas de hotéis nesse período têm de ser realizadas com no mínimo 3 meses de antecedência. Gramado e Canela são as cidades mais importantes desse magnífico roteiro.

Mas arrisque também visitar Flores da Cunha e Antônio Prado, menos famosas, mas com atrativos turísticos completos. Flores da Cunha tem ótimos restaurantes e vinícolas importantes que podem fazer parte do seu roteiro turístico. Uma cidade com maior estrutura e não menos interessante é Caxias do Sul, que é considerada uma das cidades mais importantes do ponto de vista econômico da região, perdendo apenas para a capital, Porto Alegre.

Imersão na Mata Atlântica

Vale também realizar passeio no Trem do Vinho, que parte de outra cidade das mais visitadas, Bento Gonçalves, e passa por Garibaldi e Carlos Barbosa, num percurso de 23 quilômetros que corta a abundante Mata Atlântica da região, repleta de Araucárias e outras árvores nativas. Nesse roteiro, o turista tem degustação de vinhos e sucos de uva. Um passeio para todas as idades.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem