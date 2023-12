Conheça os encantos e o glamour da Riviera Francesa

Destino é um dos trechos mais exclusivos e luxuosos do litoral europeu

A água azul-turquesa da praia de Èze é um exemplo de paisagem cativante de Côte d’Azur Imagem: DWaschnig | Shutterstock

Cidades charmosas, muito glamour e vistas de tirar o fôlego de qualquer turista. A Côte d’Azur, conhecida também como Riviera Francesa, tem a fama de ser um dos trechos mais exclusivos e luxuosos do litoral europeu desde o final do século XIX. O destino sempre atraiu visitantes ilustres, como Renoir e Picasso, além, claro, de estrelas do cinema.

Nessa faixa litorânea de quase 200 km no sudeste da França até o Principado de Mônaco, o Mar Mediterrâneo exibe um marcante tom de azul. Praias badaladas e vilas encravadas em rochedos completam o visual de locais como Cannes, Nice e outras dezenas de pequenas cidades que valem a visita, onde impera a autenticidade do “savoir-vi-vre” francês.

Charme e elegância pelas cidades

Considerada a capital da Côte d’Azur, Nice possui um charme sem igual, seja na extensa Promenade Des Anglais, que contorna a praia e abriga o famoso Hotel Negresco, ou na cidade velha, com uma série de restaurantes e um tradicional mercado de flores e alimentos. Já Cannes, lar do principal festival de cinema do mundo, transborda glamour e elegância, principalmente em torno da avenida à beira-mar La Croisette. Mas não é só isso – o bairro antigo de Le Suquet guarda o charme francês de tempos passados.

De uma pacata vila de pescadores, Saint-Tropez tornou-se um reconhecido destino de luxo na década de 1950, popularizado por ninguém menos que Brigitte Bardot. Um favorito da elite mundial, o local tem inúmeros iates atracados no porto, restaurantes refinados com vista para o mar, hotéis cinco estrelas e boutiques de grifes famosas.

O Principado de Mônaco é um dos destinos mais luxuosos do mundo Imagem: Sergii Figurnyi | Shutterstock

Luxuosidade de Mônaco

Com pouco mais de 2 km² de área, o Principado de Mônaco é um dos destinos mais luxuosos do mundo, famoso pelo Cassino de Monte-Carlo, pelo GP de Fórmula 1 e pela infinidade de grandes iates atracados no Port Hercule. Visite também o charmoso bairro de Le Rocher, com o Palácio do Príncipe, a catedral e o Museu Oceanográfico.

Vistas deslumbrantes para o Mar Mediterrâneo

Pertinho de Mônaco, Èze tem charmosas construções em estilo provençal e guarda uma das vistas mais privilegiadas para o Mar Mediterrâneo na região. Na parte mais alta do vilarejo, você vai encontrar restaurantes premiados, a igreja da cidade, o Jardin Exotique e as tradicionais perfumarias Galimard e Fragonard, além das ruínas de um castelo.

Outras joias da Côte d’Azur incluem a pequena Villefranche-sur-Mer, com suas vias estreitas em estilo medieval, a cultural Antibes, Menton, que lembra uma cidade de praia italiana, e ainda Cagnes-sur-Mer e Saint-Paul-de-Vence.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem