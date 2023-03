Conheça os perigos das extensões de cílios a longo prazo

Dermatologista alerta que excessos podem levar a problemas na visão e a queda irreversível dos cílios

Para quem não abre mão dos cílios volumosos, saiba que existem outras alternativas para conquistá-los Imagem: Aliaksandr Barouski | Shutterstock

Até que ponto é saudável a busca pelo aperfeiçoamento da nossa imagem? Essa é uma pergunta que faz jus ao momento em que estamos vivendo, pois frequentemente nos deparamos com uma série de soluções milagrosas prometendo efeito instantâneo. A princípio, esses tratamentos parecem ser uma ótima saída, mas, a longo prazo, podem oferecer riscos e danos irreversíveis, como é o caso da extensão de cílios fio a fio.

Danos causados pelo excesso

A técnica se tornou muito popular e promete preencher falhas, aumentar o volume e melhorar a curvatura, destacando o olhar. No entanto, com o passar do tempo, é comum notar que as pessoas tendem a querer sempre mais. “O problema do exagero é que a pessoa passa a estranhar a sua aparência natural e acaba buscando o procedimento com mais frequência, sem respeitar o tempo das manutenções ou exagerando na quantidade dos fios, o que sobrecarrega a pálpebra móvel, pode fazer com que os olhos ganhem aspecto cansado e ainda diminuir o campo visual”, explica Geisa Costa, médica dermatologista.

A dependência do método pode fazer com que os olhos ganhem aspecto cansado (Imagem: dimid_86 | Shutterstock)

Cuidado na hora da aplicação

Outra questão é a segurança da cola utilizada no procedimento; sempre aparecem acidentes em que pacientes têm reações alérgicas e os olhos colados. “Quando utilizada em grande quantidade ou de forma incorreta, a cola pode causar danos permanentes, pois este produto é feito à base de diversos componentes químicos, como metais pesados, que causam não só irritações, bem como a perda parcial ou total dos cílios e alterações na visão”, alerta Geisa Costa, diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center (São Paulo e Uberaba/MG), que avisa: “é muito importante tomar cuidado na hora de escolher o local e o especialista que realizará o procedimento, assim como o período da manutenção. E não tente reproduzir a técnica em casa”.

Saúde em primeiro lugar

Para quem não abre mão dos cílios volumosos, existem outras formas de conquistá-los. “Para problemas como o crescimento insuficiente e/ou falhas, o médico dermatologista pode prescrever medicamentos de uso tópico, que são testados e têm eficácia comprovada. E, para completar, pode-se apostar em cosméticos, como as máscaras de cílios, que contenham ativos fortalecedores”, finaliza a especialista, que é membro da Sociedade Latino-Americana de Dermatologia Pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Laser.

Por Ana Marigliani