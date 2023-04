Conheça os riscos de usar remédio de diabetes para eliminar peso

Uso do medicamento sem orientação médica pode colocar saúde em risco

Ozempic é um medicamento utilizado para tratar diabetes Imagem: myskin | Shutterstock

A alta procura pela semaglutida, comercializada no medicamento Ozempic, tem deixado os profissionais da área da saúde bastante preocupados. O remédio, utilizado para tratar diabetes, é recomendado por alguns médicos como uma alternativa de tratamento para a obesidade.

Nos Estados Unidos, o uso fora da bula do medicamento se tornou tão comum que foi mencionado até no Oscar deste ano, e personalidades como o empresário Elon Musk exaltam a injeção da semaglutida para alcançar objetivos estéticos.

No Brasil, embora o cenário seja menos ostensivo, a popularidade do produto já está afetando a disponibilidade do remédio em algumas farmácias. E vale lembrar que o uso indevido e sem orientação médica de medicamentos pode trazer riscos à saúde e deve ser evitado.

Ozempic e tratamento de diabetes

O médico nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo explica que o Ozempic é um medicamento aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas tem sido usado por alguns profissionais de saúde para ajudar na perda de peso em pacientes sem diabetes. Isso ocorre porque a semaglutida atua no sistema nervoso central, inibindo o apetite e aumentando a sensação de saciedade.

O uso do medicamento para emagrecimento só deve ser feito com prescrição médica (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Uso do medicamento para emagrecimento

O uso de Ozempic para perda de peso deve ser feito sob a supervisão de um profissional de saúde e não é aprovado especificamente para esse fim. Além disso, o medicamento pode ter efeitos colaterais e não é adequado para todos os pacientes.

“Portanto, antes de considerar o uso de Ozempic para perda de peso, é importante que o paciente converse com seu médico para discutir riscos e benefícios do medicamento, além de avaliar outras opções de tratamento para perda de peso. O uso de Ozempic para perda de peso deve ser feito apenas sob a supervisão de um profissional de saúde qualificado e não deve ser considerado um substituto para uma dieta saudável e exercícios regulares”, ressalta o Dr. Ronan Araujo.

Efeitos no corpo e riscos do uso indevido

O uso indevido da semaglutida pode levar a diversos riscos para a saúde, como hipoglicemia (baixa de açúcar no sangue), náusea, vômito, diarreia, pancreatite (inflamação no pâncreas) e aumento do risco de câncer de tireoide. Além disso, essa substância não deve ser usada por pessoas com histórico de pancreatite ou câncer de tireoide, e seu uso deve ser monitorado em pacientes com doenças renais ou hepáticas. É importante seguir as orientações de um profissional de saúde qualificado e não usar a semaglutida sem prescrição médica.

“É, sim, possível fazer o uso desse medicamento de forma segura e promover um emagrecimento de qualidade. Porém, é fundamental ressaltar a importância de um acompanhamento e orientações de um médico e adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos, para a perda de peso de forma segura e sustentável. A automedicação pode causar efeitos colaterais graves e, em alguns casos, até mesmo fatais”, finaliza o Dr. Ronan Araujo.

Por Gabriela Dallo