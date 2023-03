Conheça os signos que têm maior habilidade para mentir

Astróloga explica como as características dos signos ajudam os nativos a mentirem com facilidade

Características dos signos influenciam a habilidade de mentir Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

A posição dos astros no zodíaco é responsável por reger os aspectos da personalidade de uma pessoa. Isso porque cada signo carrega características únicas e tem um planeta regente, que faz as pessoas nascidas sob aquela regência terem personalidade parecida.

Um exemplo disso é a forma como cada signo mente. Há aqueles que inventam mentiras bobas para se desviar de assuntos e evitar chatear alguém; assim como aqueles que contam mentiras maiores e inventam histórias, levando pessoas a decisões diferentes das quais teriam se soubessem da verdade.

A seguir, a astróloga e escritora Lilian Kiki Haddad explica quais signos conseguem mentir melhor. Veja!

Gêmeos e Virgem

Mercúrio é o planeta da comunicação, da mente e do raciocínio. Faz os signos regidos por ele, Gêmeos e Virgem, carregarem a energia das trocas, do contato com as pessoas, dos estudos, da análise, da comunicação e das vendas. Por isso, são dois signos que têm lábia.

Dessa forma, os nativos que têm esses signos em Sol ou ascendente têm a habilidade mental de observar os fatos e criar histórias. Além disso, argumentam e raciocinam em cima do comportamento humano, podendo ter mais facilidade para mentir, pois tornam as histórias críveis.

Touro e Libra

Vênus é o Planeta que representa a beleza, a arte, o amor e o dinheiro. Touro e Libra, os signos regidos por ele, trazem o arquétipo da beleza, da vaidade, do amor, da luxúria, do dinheiro e das conquistas. Assim, são dois signos que, quando se encontram diante de algo que põe à prova sua vaidade, vão mentir para que sua imagem nunca seja “manchada”.

Tanto Touro quanto Libra em Sol e ascendente trazem ao indivíduo a necessidade dos prazeres e podem fazer com que a pessoa desenvolva gastos excessivos. Nesse cenário, visando ter o que querem sem culpa, esses nativos podem mentir em prol de sua realização pessoal.

Peixes tem o poder da contação de histórias (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes

Netuno é um planeta feito de gás. Ele representa tudo aquilo que é invisível aos olhos, seja bom ou ruim, como vírus, contaminações, força da natureza, intuição e energia. Por isso, ele é o planeta regente de Peixes, um signo que traz a natureza mutável.

Os piscianos tendem a ser pessoas sonhadoras, com muita imaginação, que buscam sempre algo que está mais distante. Têm o poder de contar histórias de uma maneira lúdica, porém altamente convincente. Logo, podem acabar mentindo e manipulando as pessoas, visto que seus dons mágicos acabam inebriando os ouvintes.

No entanto, vale ressaltar que tais características não fazem desses signos mentirosos, mas oferecem aos seus nativos a habilidade de mentir com mais facilidade e veracidade.