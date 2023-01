Conheça os tipos de alongamento e veja os benefícios para o corpo

Série de exercícios trabalha a musculatura e a postura corporal

Alongamento ajuda a corrigir a postura Imagem: Shutterstock

A postura adequada evita dores na coluna, melhora a autoestima, a elasticidade e até deixa a pessoa mais elegante. O que você talvez não saiba é que erros de postura podem, às vezes, ser facilmente corrigidos por meio do alongamento.

“Alongar-se é sempre indicado, já que corrige a postura e fortalece os músculos de forma equilibrada, atuando em todo o corpo”, explica Alessandra Dianin, profissional de educação física com especialização em Biomecânica.

O que é o alongamento?

Segundo Alessandra Dianin, o alongamento “é composto por uma série de exercícios que trabalha a musculatura e postura corporal na parte cervical, coluna, membros e região pélvica, além de torácica e lombar. Relaxar o corpo, possuir uma postura correta, melhorar a circulação sanguínea e diminuir dores e desconfortos musculares, isto é o alongamento”.

Benefícios em todas as idades

Alongar é um ato simples e agradável e pode ser feito por qualquer pessoa, desde que não tenha alguma inflamação aguda. “A forma mais comum de alongamento é o ato de espreguiçar, pois expressa uma condição fisiológica dos seres vivos. Contudo, sistematizar os exercícios (horário, tipos, número e tempo das repetições) faz aumentar bastante a efetividade”, conta o fisiologista Renato André Silva.

Há dois tipos de alongamento: o estático e o dinâmico (Imagem: Shutterstock)

Tipos de alongamento

De acordo com Alessandra Dianin, existem dois tipos de alongamento:

Estático

No alongamento estático, a pessoa vai até uma determinada posição, permanece alguns segundos e retorna à posição original. Se o objetivo for aquecimento para diminuir a rigidez dos músculos, o alongamento estático é o mais indicado, pois aumenta a temperatura do corpo.

Dinâmico

No alongamento dinâmico, a pessoa vai para a posição de alongamento lentamente e, sem parar, retorna lentamente. Se o foco for relaxar ou desenvolver a flexibilidade, o ideal é um alongamento dinâmico.

Como realizar os alongamentos?

Se você quiser fugir da monotonia, pode fazer os dois tipos de alongamento ao mesmo tempo. Se optar por esse método, comece com o estático e prossiga com o dinâmico.

“Para não ter um alongamento monótono, seja antes ou depois do treino, o ideal é apostar em associar os exercícios aeróbios com a atividade. O aluno pode optar por uma corridinha, pausar e alongar; realizar saltitos, pausar e alongar”, sugere Alessandra Dianin.