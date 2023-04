Conheça os tipos de pilates e os benefícios da prática

Método de condicionamento trabalha a saúde física e mental ao mesmo tempo

O Pilates em Studio é praticado nos aparelhos desenvolvidos por Joseph Pilates Imagem: Gerain0812 | Shutterstock

Se você é do tipo que não gosta muito de academia, mas precisa manter o corpo em movimento, exercitar a mente e alongar, o pilates é um exercício físico que pode ser perfeito para você. “É um método de condicionamento físico e mental criado pelo alemão Joseph Pilates. Os movimentos promovem o ganho de flexibilidade e fortalecimento do corpo de forma integrada e individualizada”, explica a fisioterapeuta Jéssica de Cnop.

Vantagens da prática

Além de oferecer uma série de benefícios para o corpo, como melhora da mobilidade articular, da capacidade respiratória e da flexibilidade, o pilates também ajuda a trabalhar a mente, combater a ansiedade, diminuir o estresse e o cansaço, definir os músculos e melhorar a qualidade de vida.

Segundo Jéssica de Cnop, a prática também pode ser indicada por um médico, “para se tratar alguma condição, por exemplo, por problema no joelho, coluna, respiratório, enfim, por inúmeras condições patológicas ou disfuncionais”.

Para quem o pilates é indicado?

O pilates é indicado para qualquer pessoa, até mesmo crianças, dependendo da modalidade e da necessidade de cada um. “Pode ser praticado pelos mais diferentes grupos, desde os atletas aos sedentários, do idoso ao adolescente e das grávidas aos pacientes em fase de reabilitação”, afirma Rafael Vasconcelos, fisioterapeuta e especialista em pilates.

Ainda segundo o profissional, o exercício de pilates também pode ser recomendado para condicionamento e prevenção de lesões. “Ou seja, qualquer pessoa, entre 12 e 100 anos, e em todos os níveis de condicionamento físico, pode praticar o pilates, desde que sejam respeitadas as diferenças individuais e os princípios de treinamento desportivo”, analisa Rafael Vasconcelos.

O pilates pode ser realizado no estúdio ou no solo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

Quais os tipos de pilates?

Atualmente, o método de condicionamento físico e mental possui diferentes tipos e cada um tem suas particularidades. Conheça dois deles:

Pilates Solo (Mat Pilates)

Praticado no tatame com a utilização de acessórios, como bolas, flex ring, tubo e faixa elástica. Muito utilizado nas academias, mas deve sempre existir uma atenção para utilização dos princípios do método; caso contrário, a aula será apenas uma série de abdominais.

Pilates em Studio

Praticado nos aparelhos desenvolvidos por Joseph Pilates, como reformer, trapézio, barril e cadeira. São equipamentos que possibilitam uma variedade enorme de exercícios para diversas musculaturas e servem como mecanismos para dificultar ou ajudar o praticante.

Também é uma prática muito utilizada para reabilitação de diversas desordens articulares, como dores de coluna, problemas de joelhos e posturais. É muito frequente o pilates solo e o studio serem utilizados em uma mesma aula.

