Conheça procedimentos estéticos para eliminar a gordura dos flancos

Médica explica quais tratamentos auxiliam na definição da silhueta

Gordura dos flancos é uma das mais difíceis de eliminar Imagem: Shutterstock

A gordura dos flancos é um incômodo comum entre homens e mulheres. Localizada no lado lateral da barriga, perto dos quadris, ela surge quando as pessoas ingerem calorias demais ou ficam sem comer por um longo período.

Para eliminar esse problema e afinar a cintura, geralmente as pessoas recorrem aos exercícios físicos. No entanto, como esse tipo de gordura é resistente, percebem que somente a prática da atividade física não costuma resolver.

Influência das dietas e dos exercícios físicos

De acordo com a Dra. Cláudia Merlo, muitas pessoas notam que a associação da dieta ao exercício físico até promove uma redução da gordura localizada, mas não uma eliminação completa. “Essa gordura é mais resistente. Alguns exercícios do tipo HIIT, ou treino intervalo de alta intensidade, são mais eficientes para eliminá-la, mas há casos em que é necessária a ajuda de procedimentos estéticos”, diz a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

Todavia, a médica reforça que ter cuidados com os procedimentos estéticos é fundamental para evitar riscos. “Mas é importante que esses tratamentos sejam realizados por profissionais médicos. Existem diferentes protocolos e formas de aplicação no que diz respeito às substâncias redutoras de células de gordura; e, se elas forem aplicadas em profundidade errada, isso pode gerar uma complicação”, explica a médica.

Tratamentos ajudam a reduzir a gordura dos flancos (Imagem: Shutterstock)

Tratamentos contra a gordura dos flancos

O tratamento consiste na aplicação subcutânea (na camada de gordura) de medicamentos que causam degradação na molécula de gordura. “Eles também causam um processo inflamatório. No momento da aplicação, o paciente não sente dor, não é necessário usar anestesia nem mesmo pomadas. Mas, com a inflamação gerada, a dor vem no primeiro dia, juntamente a sintomas de calor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação”, ressalta a médica.

É importante enfatizar que esses ativos agem somente no local aplicado, aumentando o metabolismo local e reduzindo significativamente a gordura naquela região. “Portanto, [isso] não vai aumentar o colesterol ou a gordura no fígado; essa gordura localizada será eliminada pelo sistema linfático e, aos poucos, será utilizada como fonte de energia”, explica a Dra. Cláudia. Não há contraindicação para o procedimento.

Estratégia para combater a gordura dos flancos

Uma estratégia adicional seria melhorar o ganho de massa magra e aumentar o gasto energético por meio de tecnologias como o CMSlim, realizado em sessões de apenas 30 minutos. Através da técnica, o tecido muscular, exposto às contrações, responde com remodelação do interior da estrutura, resultando em hipertrofia muscular e estímulo do tônus, além da queima de gordura.

“Enquanto o dispositivo executa mais de 20 mil abdominais, é como se o paciente estivesse treinando, mas de uma forma sem cansaço e sem dor. A tecnologia passa por todas as camadas da pele e da gordura e estimula diretamente o músculo por meio de contrações contínuas e intensas”, afirma a profissional.

Consulte um especialista

Mesmo com a aplicação de procedimentos estéticos, a médica ressalta que associar as técnicas à prática de exercícios físicos e à alimentação saudável é essencial. “De qualquer maneira, os exercícios físicos e a dieta são fundamentais e devem fazer parte da rotina, além de potencializar os resultados. Para a melhor indicação dos procedimentos, procure um médico”, finaliza a Dra. Cláudia.

Por Paula Amoroso