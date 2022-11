Copa do Mundo: 3 receitas de sobremesas típicas da França

Aprenda a preparar os tradicionais doces da culinária francesa

Tarte tatin Imagem: Shutterstock

A Copa do Mundo começa dia 20 de novembro e, para comemorar, que tal conhecer os pratos típicos dos países que vão disputar o Mundial? A França, atual campeã da competição, também é craque na culinária. A gastronomia francesa é apreciada em todo mundo, tanto os pratos doces como os salgados. Por isso, separamos 3 receitas deliciosas para você experimentar.

Tarte tatin

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

100 g de manteiga em cubos bem gelada

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

200 g de açúcar

100 g de manteiga

2 kg de maçãs descascadas

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha, o sal, o açúcar e mexa. Em seguida, coloque a manteiga e misture com as mãos. Coloque a água, aos poucos, e misture a massa até formar uma bola. Embrulhe com plástico-filme e guarde na geladeira por 6 horas.

Enquanto gela, corte as maçãs em 4 partes e coloque em uma tigela com água e suco de limão para não escurecer. Em uma frigideira grande, derreta o açúcar com a manteiga em fogo baixo. Quando estiverem com cor de caramelo, coloque as maçãs umas ao lado das outras e deixe cozinhar por 20 minutos.

Abra a massa com um rolo em cima de uma superfície enfarinhada. Por último, coloque a massa em cima da frigideira e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Quando estiver pronta, vire a torta em um prato e sirva em seguida.

Madeleines

Ingredientes

3 ovos

1 colher chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de açúcar

de açúcar 120 g de farinha de trigo

1/4 de colher de chá de fermento químico em pó

100 g de manteiga derretida

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, junte os ovos, o açúcar e a essência de baunilha. Misture com delicadeza até obter um creme branco. Peneire a farinha e o fermento juntos e acrescente aos poucos na mistura de ovos. Mexa até que esteja bem incorporado.

Em seguida, acrescente a manteiga e o sal. Deixe esta mistura na geladeira por uma hora. Após isso, preaqueça o forno a 200ºC. Coloque a massa em forminhas para madeleines e leve ao forno em temperatura baixa por 10 minutos ou até que fiquem douradas.

Crème Brûlée (Imagem: Shutterstock)

Crème Brûlée

Ingredientes

5 gemas

350 ml de creme de leite fresco

fresco 100 ml de leite

1/3 de xícara de chá de açúcar

1 1/2 colher de chá de essência de baunilha

Açúcar cristal para caramelizar

Modo de preparo

Em uma batedeira, misture as gemas e o açúcar e bata em velocidade alta até obter um creme bem claro. Pare de bater e adicione o creme de leite, o leite e a essência de baunilha. Misture bem com uma colher. Deixe a mistura descansar por 10 minutos.

Enquanto isso, leve uma panela com água ao fogo alto. Ela será usada para o banho-maria. Com uma colher, retire toda a espuma que se formou na superfície da mistura de gemas. Distribua o creme entre ramequins e coloque em uma assadeira retangular. Leve ao forno e coloque água fervendo na assadeira, com cuidado, para assar em banho-maria. Deixe assar por 40 minutos.

Por último, deixe esfriar e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas. Quando for servir, polvilhe açúcar sobre toda a superfície do creme. O ideal é utilizar um maçarico culinário para caramelizar o açúcar. Porém, você também pode fazer a casquinha esquentando no fogo uma colher e a encostando no açúcar.