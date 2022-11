Copa do Mundo: 3 receitas típicas da Espanha

Aprenda a preparar pratos deliciosos da culinária espanhola

Paella Imagem: Shutterstock

A Espanha possui apenas um título da Copa do Mundo de Futebol, conquistado em 2010, mas vai brigar no Catar pelo troféu de 2022. Contudo, os espanhóis possuem uma culinária riquíssima e que vai muito além da Europa. Para celebrar o maior evento esportivo do mundo, que tal conhecer um pouco mais da gastronomia dos países que vão disputar a taça? Por isso, separamos 3 receitas típicas da Espanha ou que se popularizaram no país, para você torcer em grande estilo. Confira!

Paella

Ingredientes

1 xícara de chá de azeite de oliva

2 pimentões-vermelhos cortados em cubos

3 dentes de alho amassados

400 g de polvo

400 g de lula

4 tomates cortados em pedaços

20 g de açafrão

2 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 1 xícara de chá de ervilha

4 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

600 g de camarão rosa

500 g de marisco com casca cozido

Modo de preparo

Em uma panela grande ou em uma paejeira, aqueça o azeite e frite o alho e o pimentão. Depois, acrescente a lula e o polvo e refogue por 2 minutos. Coloque os tomates e o açafrão e misture. Em seguida, coloque o arroz cozido e a ervilha e misture por aproximadamente 3 minutos. Acrescente a água e tempere com sal e a pimenta-do-reino moída. Após 10 minutos de cozimento, junte os camarões e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Por último, enfeite com os mariscos.

Dica: decore o prato com limão siciliano e sirva com lagosta.

Gazpacho

Ingredientes

1/2 pepino pequeno

1/2 pimentão-verde picado e sem sementes

500 g de tomate maduro descascado

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de concentrado de tomate

450 ml de suco de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, rale grosseiramente o pepino e acrescente o pimentão-verde picado. Em um liquidificador, bata os tomates, a cebola e o alho rapidamente. Depois, junte o azeite, o vinagre, o suco de limão e o concentrado de tomate e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a mistura de tomate à tigela com o pepino e o pimentão e mexa bem. Acrescente o suco de tomate e misture. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino moída. Em seguida, tampe a tigela e leve à geladeira por aproximadamente 6 horas. Sirva a sopa em tigelas.

Churros (Imagem: Shutterstock)

Churros

Ingredientes

250 ml de água

60 g de manteiga

1 colher de chá de sal

225 g de farinha de trigo

2 ovos

Açúcar e canela para polvilhar

e canela para polvilhar Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a manteiga e o sal. Quando a manteiga derreter e a mistura começar a ferver, despeje toda a farinha de uma só vez. Misture rapidamente até a massa desgrudar do fundo da panela e ficar lisa. Em seguida, tire a panela do fogo e junte os ovos, um a um, misturando rapidamente cada vez em que colocar o ovo.

Espere esfriar e coloque a massa na máquina de churros ou em um saco plástico com bico de confeiteiro. Aperte para que saia cada churro e corte com a tesoura no tamanho desejado. Frite os churros em uma frigideira com óleo quente. Retire quando ficarem dourados e, por último, passe todos em uma mistura de açúcar com canela. Sirva com o recheio de sua preferência.