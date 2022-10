Copa do Mundo: 4 receitas típicas da Argentina

Aprenda a preparar pratos deliciosos para conhecer a culinária do país argentino

Empanada Imagem: Shutterstock

A copa do mundo está chegando! Para começar a aproveitar o campeonato, nada melhor do que conhecer os sabores da gastronomia dos países que disputam a taça. A Argentina, vice-campeã em 2014, é famosa por suas massas e comidas bem temperadas. Com influência de países como Itália e Espanha, seus pratos refletem a cultura e os costumes do país. Por isso, selecionamos 4 receitas típicas e deliciosas para você experimentar. Confira!

Empanada

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de sal

100 g de manteiga

180 ml de água morna

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Gema de 1 ovo

Recheio

1/2 kg de cebola cortada em tiras

50 g de manteiga

500 g de alcatra limpa, sem gordura e picada

1 xícara de chá de azeitona verde picada

4 ovos cozidos e picados

1/2 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal, cebolinha picada, pimenta-do-reino branca moída, cominho e páprica a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione a manteiga e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, acrescente a água até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e divida em 16 partes iguais. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um cortador circular, corte a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e cozinhe por 5 minutos, sempre mexendo. Acrescente o caldo de carne, o sal, a cebolinha, a pimenta-do-reino, o cominho e a páprica e cozinhe até secar o caldo. Desligue o fogo, coloque a azeitona, os ovos cozidos e a uva-passa e misture bem. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e reserve. Com uma colher, pegue um pouco de recheio e coloque no centro de cada disco de massa. Dobre os discos ao meio e feche dobrando as bordas. Disponha as empanadas sobre a assadeira, pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Locro

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão branco

2 xícaras de chá de milho branco

1 pé suíno dessalgado

100 g de bacon

750 g de alcatra picada

3 paios cortados em cubos

100 g de alho-poró picado

1 abóbora moranga descascada e cortada em cubos

250 g de repolho picado

3 cebolas picadas

3 batatas-doces descascadas e picadas

2 colheres de sopa de banha de porco

Sal a gosto

2 colheres de sopa de páprica

Água

Modo de preparo

Em recipientes separados, coloque o feijão e o milho, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira o feijão e o milho para uma panela. Adicione o bacon, o pé de porco, a alcatra e o paio. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 1 hora.

Em seguida, junte o alho-poró, o repolho, as batatas-doces e a abóbora e cozinhe até ficar tudo macio. Desligue o fogo, tempere com sal e páprica e reserve. Em uma panela, coloque a banha de porco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Despeje a mistura sobre o locro, misture bem e sirva em seguida.

Medialuna (Imagem: Shutterstock)

Medialuna

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

2/3 de xícara de chá de leite quente

3 colheres de sopa de fermento biológico

150 g de manteiga

1 pitada de sal

1 xícara de chá de manteiga derretida

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de raspas de limão

3 ovos

1 ovo batido

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, o açúcar, o sal, a manteiga e as raspas de limão e mexa bem. Adicione o leite, 3 ovos e o restante da farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e mexa até incorporar. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Enquanto isso, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e reserve.

Após a massa descansar, divida em duas partes iguais, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um cortador triangular, corte a massa e pincele com a manteiga. Em seguida, começando pela base, enrole os medialunas, modele em forma de meia lua e aperte um pouco as pontas. Faça o mesmo procedimento com a outra metade da massa. Disponha as medialunas sobre a assadeira, pincele com o ovo batido e leve ao forno em temperatura média até dourar.

Choripán

Ingredientes

Vinagrete

200 g de cebola picada

50 g de alho picado

1 salsinha picada

2 tomates sem sementes e picados em cubos pequenos

1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de orégano

Cominho moído a gosto

1 colher de sopa de páprica

20 g de sal grosso

Raspas de 1 limão

125 ml de vinagre de vinho branco

500 ml de azeite

Choripán

150 g de linguiça

1 pimenta dedo-de-moça cortada em fatias finas

100 g de queijo parmesão ralado

4 cebolas cortadas em tiras finas

Óleo para fritar

2 pães

Modo de preparo

Vinagrete

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 24 horas.

Choripán

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e frite até caramelizar. Acrescente a pimenta e misture bem. Desligue o fogo e reserve a cebola caramelizada. Em outra panela, coloque óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a linguiça e frite até dourar. Reserve. Corte os pães ao meio e, na mesma panela, grelhe até dourar. Reserve.

Montagem

Corte a linguiça ao meio e coloque dentro do pão grelhado. Adicione a cebola caramelizada e o vinagrete e finalize polvilhando com o queijo parmesão. Sirva em seguida.