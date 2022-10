Copa do Mundo: conheça 3 receitas tradicionais da Alemanha

Aprenda a preparar pratos saborosos e fáceis da culinária alemã

Pretzel Imagem: Shutterstock

No dia 20 de novembro começa a Copa do Mundo no Catar. Para comemorar, nada melhor do que reunir amigos e familiares e experimentar as comidas típicas dos países com seleções classificadas. A Alemanha, que foi a campeã em 2014, é famosa pela salsicha, chucrute e cerveja. Mas você sabia que a culinária alemã vai muito além disso? Inclusive, alguns pratos podem ser feitos de forma prática em casa. Dessa forma, você pode explorar o sabor do tempero alemão. Por isso, separamos 3 receitas para você preparar e experimentar. Confira!

Pretzel

Ingredientes

4 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água morna

15 g de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

50 g de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Canela e açúcar para polvilhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para dissolver

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar, metade da água, metade da farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 10 minutos. Após, adicione o restante da água e da farinha de trigo e misture até começar a desgrudar das mãos. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove a massa até ficar bem lisa. Transfira para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe crescer por 40 minutos.

Depois, transfira a massa novamente para a superfície enfarinhada. Com a ajuda de um rolo, abra a massa no formato de um triângulo, corte em tiras, enrole e modele no formato de um pretzel. Reserve. Em um recipiente, coloque o bicarbonato de sódio e preencha com água para dissolver. Mergulhe os pretzels na mistura e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os pretzels e leve ao forno preaquecido a 230ºC até dourar. Sirva os pretzels polvilhados com canela e açúcar.

Spaetzle (macarrão)

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

5 ovos

250 ml de água

Molho

1 kg de filé mignon cortado em tiras

200 g de creme de leite

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

4 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cominho a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o ovo e o sal e misture bem. Junte a água e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, abra a massa e corte em tiras finas e reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, despeje a massa e cozinhe até subir à superfície. Retire a massa da panela e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue. Junte a carne, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e o cominho e misture bem. Cozinhe até a carne ficar macia. Por último, coloque o creme de leite e mexa para incorporar os ingredientes. Despeje o molho sobre a massa e sirva em seguida.

Joelho de porco (Imagem: Shutterstock)

Joelho de porco

Ingredientes

500 g de joelho de porco

1 cebola picada

3 dentes de alho amassado

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de alecrim

2 colheres de sopa de orégano

1/2 xícara de chá de suco de limão

2 folhas de louro

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o joelho de porco, a cebola, o alho, o tomilho, o alecrim, o orégano, o suco de limão, as folhas de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, após iniciar a pressão. Depois, escorra a água e espere esfriar. Coloque o joelho de porco em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 220ºC até dourar. Sirva em seguida.