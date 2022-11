Copa do Mundo: conheça as características do torcedor de cada signo do zodíaco

Astróloga explica como o nativo de cada signo gosta de comemorar

Cada torcedor possui uma característica diferente Imagem: Shutterstock

O futebol é um esporte conhecido no mundo todo e é o mais popular aqui no Brasil. Com a Copa do Mundo chegando, os torcedores já estão preparados para um dos maiores eventos esportivos. Porém, na hora de torcer, cada um possui um jeito específico de comemorar, o que pode ter a influência da Astrologia.

Temos 12 signos que compõem o zodíaco, com simbologia e características distintas. Portanto, descubra como é representado cada torcedor e como ele se comporta assistindo aos jogos. Inclusive, é preciso lembrar que o Mapa Astral da pessoa pode alterar ou reforçar alguns pontos dos signos.

Áries

O ariano é aquele que pode ser mais competitivo e se exaltar na hora do jogo. Tem energia e disposição para defender o time do coração, assim como pode acabar irritado, gritando o tempo todo e gastando energia discutindo com todo mundo.

Touro

Signo de Touro (imagem: Shutterstock)

O taurino pode ter mais calma e paciência assistindo aos jogos. É fiel ao seu time, tem persistência para ver a vitória. Porém, se tiver um convite para assistir ao jogo em um lugar aconchegante e com comidinhas, ele topa sem pensar duas vezes. Também pode gostar de reunir os amigos em casa, afinal, quanto mais conforto, melhor!

Gêmeos

O geminiano gosta de falar sobre o jogo, vai dar palpites e, às vezes, ser até um pouco falante demais. Narrará os lances, comentará e dará a sua opinião sobre tudo. Quando não está no jogo, junto aos amigos, vai acompanhar as notícias em diferentes canais de comunicação, quer as respostas rápidas.

Câncer

O canceriano sofre com o time. Pode parecer quieto por fora, mas, por dentro, estará com um turbilhão de emoções. Se percebe que o time está perdendo, fica angustiado. Vai chorar se o time perder ou se ganhar. Além disso, vai lembrar de cada derrota e de cada vitória do seu time de coração.

Leão

O leonino gosta de ocupar um lugar privilegiado, quer o espaço VIP no estádio. Além disso, pode ser vaidoso, escolhendo as melhores roupas para o jogo. Estará com o time na fase boa e ruim, porém, se ganhar, vai lá e esfrega na cara de todo mundo.

Virgem

O virginiano é mais discreto, aquele que analisa o jogo. Palpita sobre o que poderia ser melhor, qual jogador deveria entrar ou sair, acha que faria escolhas melhores que o próprio treinador. Pode não gostar de tanta bagunça para assistir aos jogos.

Libra

O libriano vai querer paz! Pode ser que já tenha trocado de time. Possivelmente, saberá o nome dos jogadores que estão na mídia e, quem sabe, os mais bonitos. Gosta de ir ao jogo pelos encontros e pelos amigos. Se tiver alguma injustiça com seu time, pode ficar indignado.

Escorpião

O escorpiano pode ter apego com seu time. Aquele que vai estar do lado na fase boa e ruim, remoerá cada derrota e se entregará de alma. Não gosta de falhas e acaba desconfiando dos juízes. Se alguém fizer alguma zoação com isso, responderá na hora.

Sagitário

O sagitariano é alegre, otimista e não perde a fé! Como nós, brasileiros, acreditamos, a esperança é a última que morre: é nisso em que o sagitariano também deposita sua fé. Vai vibrar cada gol, mas gosta de ir ao jogo para se divertir e comemorar.

Capricórnio

Signo de Capricórnio (imagem: Shutterstock)

O capricorniano pode ser mais pragmático, observando a situação, e acaba achando que pode dar tudo errado. Pode ser um torcedor mais contido, dependendo do Mapa Astral, e vai analisar financeiramente se vale a pena ir ao jogo.

Aquário

O aquariano pode gostar tanto de ir ao jogo quanto de assistir a ele virtualmente. Tanto faz se ganhar ou perder, o que importa é viver os encontros e a diversão! Pode gostar de ver o jogo em diferentes lugares, com companhias diversas.

Peixes

O pisciano pode ser um pouco mais desligado dos jogos. Porém, se gostar, vai ter o seu amuleto da sorte para os jogos. Pode fazer corrente de bons pensamentos para o time e vai agradecer profundamente, além de comemorar com gratidão, se o time vencer.

Astróloga, reikiana e professora com formação em Pedagogia