Copa do Mundo no Catar: aprenda 3 receitas típicas do país

Aprenda a preparar pratos tradicionais e deliciosos da culinária catarense

Warak enab Imagem: Shutterstock

A Copa do Mundo está chegando! Então, nada melhor do que conhecer a gastronomia do país-sede do campeonato. A gastronomia no Catar possui acentuada influência das cozinhas libanesa, iraniana e indiana. Além disso, as comidas são ricas em sabores, temperos e cores. Por isso, selecionamos 3 receitas típicas e simples para você experimentar.

Warak enab

Ingredientes

500 g de folha de uva

1 cebola picada

2 colheres de sopa de óleo de soja

2 dentes de alho amassados

1 colher de café de pimenta síria

de pimenta síria 3/4 de xícara de chá de hortelã fresca e picada

2 xícaras de chá de arroz cru lavado e escorrido

1 kg de carne moída

Sal a gosto

3 xícaras de chá de água

Água fervente

Dentes de alho com casca

Azeite

Modo de preparo

Elimine os talos das folhas de uva, lave e mergulhe-as em uma panela com água fervente até murchar. Depois, escorra a água. Em uma tigela, junte todos os outros ingredientes e misture bem. Em seguida, abra as folhas de uva, deixando a parte mais opaca para cima, coloque o recheio no centro das folhas (aproximadamente 1 colher de sobremesa), dobre as laterais e enrole em formato de charuto. Deixe sempre uma folga, porque o arroz cresce durante o cozimento.

Após, forre o fundo de uma panela de pressão grande com algumas folhas de uva. Disponha os charutos em camadas, regando com azeite. Sobre a última camada, distribua alguns dentes de alho com casca. Cubra com a água, tampe a panela e, quando começar a pressão, cozinhe por aproximadamente 30 minutos. Por último, deixe sair a pressão, abra a panela, transfira os charutos para uma travessa.

Dica: você pode servir os charutos com salada.

Kousa mahshi

Ingredientes

Arroz

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 xícaras de chá de arroz

2 xícaras de chá de água

Sal e azeite a gosto

Carne

500 g de patinho moído

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 ramo de hortelã picado

1 ramo de salsinha picado

2 colheres de sopa de tempero árabe pronto

de tempero árabe pronto Suco de 1 1/2 limão

Sal a gosto

Montagem

10 abobrinhas

320 g de molho de tomate

Água

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. Depois, acrescente o arroz, a água e o sal. Deixe cozinhar por apenas dez minutos, para que fique pré-cozido.

Carne

Em um recipiente, tempere a carne com a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o tempero árabe, o suco de limão e o sal. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos.

Montagem

Remova o topo das abobrinhas e a pequena ponta na base. Com uma colher, retire o miolo com cuidado. Em seguida, misture o arroz pré-cozido com a carne moída temperada. Recheie as abobrinhas com essa mistura. Em uma panela, acomode as abobrinhas, acrescente o molho e adicione água suficiente para cobrir as abobrinhas. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos em fogo médio. Sirva em seguida.

Homus (Imagem: Shutterstock)

Homus

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 xícara de chá da água do cozimento do grão

1/2 xícara de chá de tahine

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

4 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ingredientes aos poucos, exceto o azeite. Transfira a mistura para uma tigela e regue com o azeite.