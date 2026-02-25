Corrida: benefícios e estratégias para melhorar o desempenho

Entenda como a prática fortalece o corpo e o que fazer para evitar lesões e aproveitar melhor cada treino

A corrida conquista cada vez mais adeptos e traz benefícios para o corpo e a mente Imagem: BaLL LunLa | Shutterstock

A corrida tem se consolidado como uma das modalidades mais praticadas no mundo, impulsionada pela praticidade e pelos impactos positivos que proporciona ao organismo. Mais do que um exercício acessível, favorece o condicionamento físico, fortalece o sistema cardiovascular e contribui para o equilíbrio emocional.

Segundo o último Relatório Anual sobre Tendências de Esportes divulgado, o Brasil ocupa mundialmente o segundo lugar em número de corredores. São 19 milhões de pessoas que praticam, de alguma forma, a modalidade de corrida.

Benefícios da corrida para a saúde

A corrida vai muito além do alto rendimento e não se limita a atletas profissionais ou de elite. Quando incorporada à rotina de forma regular, a prática contribui — direta e indiretamente — para uma série de benefícios ao corpo e à mente, como melhora do condicionamento físico, redução do estresse e aumento da disposição. Além disso, nesta época do ano, o número de adeptos tende a crescer, já que as condições climáticas do verão costumam estimular atividades ao ar livre.

Para o fisioterapeuta Luiz Otávio Davanso, coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade Unopar, a corrida melhora a saúde e o bem-estar geral dos praticantes e por isso é tão buscada entre as pessoas em geral. Todavia, o especialista alerta que, antes da prática, alguns cuidados devem ser tomados a fim de evitar lesões, como a realização de alongamentos.

“Essa prática, além da importância para a melhora da capacidade física dos indivíduos, ajuda na saúde mental, pois reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Isso ocorre pelo fato de a corrida aumentar os níveis de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. E, ainda, atua na liberação de hormônios, como a melatonina, que contribui para um sono mais reparador. Entretanto, é primordial adotar alguns cuidados”, explica o especialista.

Cuidados essenciais antes de começar a correr

Luiz Otávio Davanso ressalta que a atividade é de alto impacto e que é preciso buscar orientação de um profissional, como fisioterapeuta ou educador físico. Também é essencial estar em dia com os exames médicos de rotina e executar exercícios funcionais específicos para a corrida, além de ampliar a mobilidade articular com alongamentos.

O fisioterapeuta explica que a mobilidade articular “nada mais é do que a habilidade do sistema neuromuscular de executar os movimentos de uma ou mais articulações em grandes amplitudes de maneira eficiente. Para isso, é preciso que o indivíduo tenha uma boa flexibilidade dos tecidos moles e mobilidade articular normal”.

Preparação adequada ajuda a prevenir lesões e melhorar o rendimento nos treinos Imagem: muse studio | Shutterstock

Estratégias para melhorar o desempenho na corrida

Abaixo, o fisioterapeuta ensina 4 estratégias para melhorar o desempenho na corrida. Confira!

1. Alongamento

O alongamento é uma etapa essencial antes da corrida, pois proporciona uma série de benefícios para o corpo, como:

Redução do risco de lesões musculares: o alongamento ajuda a preparar os músculos para o esforço físico, reduzindo o risco de distensões e lesões musculares;

o alongamento ajuda a preparar os músculos para o esforço físico, reduzindo o risco de distensões e lesões musculares; Prevenção de lesões articulares: alongar as articulações melhora a flexibilidade e a amplitude de movimento, prevenindo lesões como entorses e tendinites;

as articulações melhora a flexibilidade e a amplitude de movimento, prevenindo lesões como entorses e tendinites; Aumento da flexibilidade: exercícios funcionais específicos e regulares para a corrida melhoram a flexibilidade, permitindo movimentos mais amplos e eficientes durante a corrida;

exercícios funcionais específicos e regulares para a corrida melhoram a flexibilidade, permitindo movimentos mais amplos e eficientes durante a corrida; Melhora da circulação sanguínea: essa prática aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, melhorando a oxigenação e o fornecimento de nutrientes, o que pode resultar em um melhor desempenho.

2. Preparação mental

Além do preparo físico, a preparação mental também contribui para melhores resultados, oferecendo vantagens:

Redução do estresse: pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado mental mais calmo e focado antes da corrida;

pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado mental mais calmo e focado antes da corrida; Aumento da concentração: realizar atividades de mobilidade articular antes da corrida permite que o corredor se concentre melhor na prática, melhorando a atenção e a consciência corporal.

3. Aquecimento

O aquecimento prepara o organismo para o esforço e favorece um desempenho mais seguro e eficiente, como:

Aumento da temperatura corporal: o aquecimento aumenta a temperatura dos músculos, tornando-os mais elásticos e menos propensos a lesões;

o aquecimento aumenta a temperatura dos músculos, tornando-os mais elásticos e menos propensos a lesões; Preparação para o esforço físico: exercícios progressivos preparam o corpo para o esforço, melhorando a eficiência dos movimentos e a resistência.

4. Cuidados com a postura

A atenção à postura durante a corrida impacta diretamente a performance e a prevenção de desconfortos, promovendo:

Correção da postura: ajuda a corrigir desequilíbrios musculares, o que é essencial para uma técnica de corrida eficiente ;

ajuda a corrigir desequilíbrios musculares, o que é essencial para uma técnica de corrida ; Eficiência dos movimentos: uma boa flexibilidade favorece uma técnica de corrida mais eficiente, o que contribui para reduzir o gasto energético, melhorar o desempenho e diminuir o risco de lesões ao longo da prática

Por Deiwerson Damasceno dos Santos