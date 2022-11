Craques da Copa: conheça a trajetória e as conquistas de Vinícius Júnior

Veja como o atacante se tornou um dos melhores jogadores brasileiros na Europa

Vini Júnior é um dos jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo no Catar Imagem: Shutterstock

Na segunda-feira (07/11), o técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou os 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo no Catar. Entre as grandes estrelas está o atacante Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid.

Destaque pela velocidade, drible e chute de longa distância, ele já era considerado pelos críticos de futebol uma promessa para a Seleção antes mesmo de ser anunciado. Isso porque o craque foi figurinha constante nas convocações de Tite durante os amistosos e nas eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, Vinícius Júnior está em evidência no Real Madrid, devido à conquista da Champions League na temporada passada.

Confira, a seguir, a trajetória do brasileiro que é um dos maiores destaques do futebol na Europa.

Nasce um craque

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2000, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vini Júnior, começou a jogar futebol ainda criança. Aos 6 anos, foi matriculado em uma escolinha do Flamengo e logo se destacou pelas habilidades acima da média.

Com 9 anos, ele começou a frequentar aulas de futsal e tentou realizar um teste para a modalidade, mas, pela pouca idade, não passou. No ano seguinte, foi federado pelo Flamengo e seguiu desenvolvendo as suas habilidades. Assim, aos 15 anos, integrou o time campeão da Copa Votorantim (Copa Brasil de Futebol Infantil).

Daí em diante, Vini Júnior passou a ser cobiçado por times europeus e, assim que completou 16 anos, o Flamengo assinou com ele um contrato. Por causa de sua grande performance, em 2018, o jogador foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. A transferência, até hoje, é a maior da história do time Rubro-Negro e a segunda maior do futebol brasileiro, perdendo apenas para Neymar.

Vini Júnior é considerado o 8º melhor jogador do mundo pelo Bola de Ouro (Imagem: Shutterstock)

Trajetória no Real Madrid

Após chegar à Espanha, Vini Júnior passou por um período de adaptação no Castilla, time B do Real Madrid. Com boas atuações, foi integrado ao elenco principal do clube e chegou a ser titular logo na primeira temporada. Apesar disso, fez apenas 6 gols e realizou 4 assistências em 49 jogos. Também passou por diversas oscilações entre titular, reserva e banco. Em 2022, voltou a se destacar e foi eleito, pelo “Ballon d’Or” (Bola de Ouro), o 8° melhor jogador da temporada, com 22 gols e 16 assistências.

Prêmios recebidos

O sucesso do jogador rendeu a ele diversos prêmios, e não é à toa que foi eleito, pelo quadro de Observadores Técnicos da UEFA, como o “Melhor Jogador Jovem da Champions League” em 2022. Entre os prêmios do atleta, estão:

7 títulos pelo Real Madrid;

1 Mundial de Clubes da Fifa (2018);

2 Supercopas da Espanha (2019/2020).

Jogos disputados

Em maio de 2022, Vini Júnior completou 5 anos de carreira. Nesse tempo, o atleta atuou nas categorias de base da Seleção Brasileira como Sub-17 e Sub-20, participou de sete partidas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e disputou a Copa América de 2020 no Brasil. Além disso, esteve em três partidas nos amistosos contra o Peru, a Coreia do Sul e o Japão.

No Real Madrid, até o momento, atuou em 189 partidas, entre Liga dos Campeões, La Liga, Supercopa Espanhola, Supercopa UEFA, Mundial dos Clubes, Copa Audi, Copa dos Campeões Internacionais e Champions League, campeonato em que o jogador marcou o gol que deu o 14º título da competição ao clube europeu.