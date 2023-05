Curiosidades: 5 casos de roubos inusitados

De pontes a frango veja os eventos que superaram a ficção

Seja em nome da curiosidade ou não, as pessoas protagonizam vários casos inusitados Imagem: Alphavector | Shutterstock)

O ser humano é por natureza curioso, tem vontade de saber tudo e entender como funcionam as coisas. Foi assim que surgiram o fogo, as ferramentas, os instrumentos, descobrimos as estrelas, os planetas etc. Mas seja em nome da curiosidade ou não, as pessoas também cometem os mais inusitados atos, difíceis de qualquer um acreditar, desde roubar areia da praia, túmulos no cemitério e até tijolos de igreja. Você ficaria surpreso com o tanto que esses eventos são comuns! Por isso, confira 5 casos inusitados que ocorreram pelo mundo.

Roubo de ponte de aço

Em 2013, na Rússia, um ladrão foi preso depois de roubar uma ponte inteira, projetada para trafegar automóveis, no vilarejo de Frolovo (região de Vologda). O roubo aconteceu durante a noite com o auxílio de um trator da própria obra. Segundo a polícia, o bandido iria vender a ponte como sucata, mas ela foi encontrada devido aos rastros de concreto deixados pelo caminho.

Areia da praia

Toneladas de areia da praia Coral Springs, na Jamaica, foram roubadas em julho de 2008. A praia tinha 400 metros de areia branca e, segundo as investigações, o volume retirado era suficiente para encher um caminhão 500 vezes. Na época, um hotel de luxo era construído no local. Os principais suspeitos do crime eram funcionários do setor de turismo, uma vez que a praia era vista como um bem valioso.

Túmulos roubados

No Brasil, dois grandes nomes da música, o compositor Noel Rosa e o cantor Orlando Silva, tiveram seus túmulos roubados no cemitério do Caju, no estado do Rio de Janeiro. Em 2006, levaram o busto de Orlando, feito de bronze, achado depois em um ferro-velho. Já em 2009, roubaram o violão que enfeitava a sepultura de Noel e que nunca mais foi encontrado.

Ponte de pedra

Na cidade chinesa de Hangzhou, em 2013, uma ponte de pedra, com mais de um século de existência, foi roubada durante a madrugada sem que ninguém percebesse. De acordo com as autoridade locais, a ponte, com mais de 20 metros de comprimento, foi desmontada em 30 partes por um operador de guindaste. Dois homens foram detidos pelo crime e, segundo eles, um comprador de pedra ofereceu US$ 6,5 mil pela ponte.

Jantar do policial

No estado americano da Flórida, em 2019, uma mulher invadiu um posto policial fechado e comeu o frango, que seria o jantar de um dos policiais, e fugiu. Quando os agentes chegaram ao local para iniciar o turno, encontraram o vidro da entrada quebrado, os restos de comida no prato e a carteira com documentos da mulher. Ela foi localizada e processada por roubo.