Decore sua casa com estilo sem gastar uma fortuna

Especialista dá dicas simples para deixar o seu lar mais atrativo e autêntico

Busque acessórios decorativos para compor ambientes menores Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock

É fundamental escolher com calma cada objeto que você pretende colocar na casa ou no apartamento. Por isso, é importante avaliar bem o espaço disponível e o que pode caber nele de forma proporcional. “Pequenas composições de objetos, como vasos, adornos e esculturas, são ideias para fazer preenchimento sobre móveis. Peças como cachepot com plantas médias ou luminárias de piso são ideais para preencher espaços entre móveis e cantos do ambiente”, indica Joel Alves, designer de interiores formado pela Belas Artes de São Paulo.

De acordo com o profissional, outra opção é aproveitar as paredes, “apostando em composições de quadros, prateleiras e nichos, sempre lembrando de planejar bem essa composição para que o ambiente não fique muito carregado”.

Soluções para ambientes pequenos

A ideia é sempre usar os móveis com inteligência. Para aproveitar melhor pequenos espaços. Para isso, confira as dicas do designer Joel Alves:

Use um canto alemão em vez de uma mesa com cadeiras tradicionais. Além de acomodar bem as pessoas , você passa a ter um espaço embaixo do banco que você não teria se estivesse usando cadeiras.

, você passa a ter um espaço embaixo do banco que você não teria se estivesse usando cadeiras. Um buffet sob medida pode ser uma solução ideal para ocupar um canto vago na sala e criar espaço para a louça, salvar espaço na cozinha e ainda ser usado como um cantinho do café ou até um bar.

Plantas são sempre muito bem-vindas para trazer mais vida e aconchego à casa; se você não tem muita habilidade com plantas, aposte em espécies que requerem baixa manutenção, como cactos, suculentas e a renda portuguesa.

As bandejas são peças coringas e permitem que você faça uma composição de acessórios como xícaras, taças e bebidas, tornando o espaço mais funcional. Não se deve, ainda, esquecer dos quadros, fundamentais em qualquer decoração.

Opções para deixar a sala mais bonita

Para o designer de interiores, os acessórios fazem toda a diferença na decoração da sala de estar. “Você pode ter um sofá lindo, um rack lindo, mas, se não tiver disposto a buscar acessórios decorativos, a casa nunca vai ficar realmente completa. Para decorar, invista em peças versáteis como vasos de barro, esculturas pequenas, luminárias e quadros. Livros também são ótimos itens decorativos”, indica.

Dica: composições com quadros maiores ocupam espaço, trazendo sofisticação e requinte sem poluir o ambiente.

Evite deixar os itens de higiene em evidência no banheiro (Imagem: ismagilov | Shutterstock)

Deixando o banheiro bonito e organizado

Nos banheiros, Joel recomenda fugir do convencional: “Algumas peças que permitam fácil limpeza e que sejam resistentes à umidade podem ficar incríveis em banheiros, enquanto você tira de vista itens do dia a dia, deixando-os em armários”, explica. Outra dica é apostar em espelhos, que deixam o ambiente mais bonito, além de serem funcionais.

Dica: guarde os itens de higiene pessoal longe da vista e opte por ter peças decorativas no banheiro, para trazer mais pessoalidade e decoração ao ambiente.

Cozinha

Nas cozinhas, o designer de interiores recomenda usar os utensílios domésticos como decoração em bancadas e na pia. “Para isso, escolha peças pensando também nas suas cores e aparência e o lugar que elas poderão ficar expostas. Outra ótima opção de decoração para cozinha é o uso de prateleiras com acessórios expostos e plantas para trazer mais charme e vida ao ambiente”, aconselha.

Dica: prateleiras são ótimas opções para deixar o ambiente menos carregado e mais leve. Opte por opções em cores e estilos que sigam a linha dos demais itens da cozinha.