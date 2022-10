Dermatologista ensina como prevenir estrias na gravidez

Truques para evitar que essas marcas apareçam durante a gestação

Tratar estrias precocemente é importante para evitar marcas permanentes Imagem: Shutterstock

A nossa pele parece um grande elástico formado de colágeno e elastina, que vai sendo esticado dia após dia com o desenvolvimento da gestação. O que se quer é que esse elástico não arrebente durante o crescimento da barriga, mas quando arrebenta temos as famigeradas estrias.

Como prevenir as estrias?

As estrias são um incomodo durante a gestação, pois quando não são tratadas precocemente podem deixar marcas permanentes na pele da futura mamãe. Os cuidados fundamentais para prevenir o aparecimento das estrias são uma boa hidratação da pele, evitar ganho de peso excessivo, usar roupas que garantam uma boa sustentação da barriga e dos seios e contar com uma dose de sorte.

Perigos das receitas caseiras

Deve-se tomar cuidado com as receitas caseiras para a prevenção de estrias, pois nem sempre são eficientes e, algumas vezes, podem até ser perigosas, colocando em risco a saúde da mãe e do bebê. As misturas feitas em casa podem sofrer contaminação bacteriana, provocar irritações na pele, causar alergia ou ainda gerar compostos químicos perigosos. Elas podem ainda, na melhor das hipóteses, serem ineficientes.

Cremes estimulam a produção de colágeno e elasticidade da pele (Imagem: Shutterstock)

Saiba como deixar a pele com mais elasticidade

Antigamente usava-se óleos densos que formavam uma película sobre a pele, mas que não penetravam adequadamente. O uso desses óleos era melhor que nada, principalmente em uma época em que não havia muitas opções melhores de cremes. Mas hoje, graças ao desenvolvimento de ativos eficientes e seguros, contamos com um bom arsenal na prevenção das estrias.

Esses produtos industrializados contêm moléculas pequenas capazes de penetrar melhor na pele. Eles possuem d-pantenol, vitamina E, ou ainda, silanóis, que são substâncias que estimulam a produção de colágeno e elastina, oferecendo maior elasticidade para a pele. Por isso, a melhor opção é sempre se dedicar à prevenção. Reserve um tempo após o banho e capriche nos hidratantes. Isso fará diferença no final.

Dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, preceptora do Curso de Pós-Graduação em Cosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC e consultora dermatológica do FEMME Laboratório da Mulher.