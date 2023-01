Descubra a cor de cada signo para 2023

Astróloga revela como cada tonalidade ajudará os nativos do zodíaco

As cores de 2023 para os 12 signos do zodíaco Imagem: Shutterstock

As cores têm um impacto importante na vida de cada indivíduo e, normalmente, estão relacionadas ao psicológico, pensamento e humor. Além disso, elas também estão conectadas diretamente com as energias astrais, segundo a astrologia.

De acordo com a astróloga Barbára Carrara, as cores têm uma influência na forma como as pessoas vibram suas necessidades ao Universo. “Gosto de defini-las também como uma linguagem milenar que usa e abusa de arquétipos que nós vivenciamos na nossa existência como seres humanos. As cores transmitem diferentes sensações e vibrações”, afirma.

A seguir, a astróloga recomenda quais são as cores ideais para cada nativo usar em 2023. Veja!

Áries

A cor ideal para Áries em 2023 (Imagem: Shutterstock)

Por ser um signo do elemento fogo, os nativos de Áries vão precisar investir em laranja, dourado e azul para ter um ano mais expansivo e simultaneamente racional. Essa vai ser uma necessidade latente para os arianos, graças à passagem de Júpiter e Nodo Norte no signo.

Touro

Graças à influência de Urano, os taurinos terão um ano agitado e precisarão de boas doses de amarelo para lidar com as dificuldades. Mas, assim como os arianos, também terão uma passagem de Júpiter no signo solar, que vai ser um pedido de expansão interna e vai exigir boas doses de laranja e azul, que ajudarão a garantir mais estabilidade.

Gêmeos

Em 2023, os geminianos precisam descansar mais, pois Marte, o planeta que rege a autoafirmação, está passando por esse signo solar e tem deixado quem pertence a ele estressado e com sobrecarga mental. Por isso, a astróloga Barbára Carrera recomenda o uso de violeta, amarelo vibrante e azul, cores que vão ajudar a proporcionar mais calmaria e usar a criatividade de maneira focada e assertiva para aquilo que faz bem.

Câncer

O novo ano é a oportunidade para os cancerianos trabalharem a autoconfiança e a coragem para fazerem aquilo que têm vontade. É hora de investir em marrom, verde e laranja para manter o pé no chão e, ao mesmo tempo, seguir focado nos objetivos. A especialista destaca que esse momento vivido pelos nativos de Câncer se deve ao trígono interessante entre esse signo solar e a entrada de Saturno em Peixes no mês de março.

Leão

Os leoninos, que são sinônimo de autoconfiança, precisarão trazer para as makes tons de vermelho e violeta para estimular a independência e correr atrás do que desejam sem depender de ninguém. É a chance perfeita de traçar novos planos, criar caminhos e colocar os sonhos em dia.

Virgem

A cor ideal para Virgem em 2023 (Imagem: Shutterstock)

Rosa, roxo, azul e verde são as pedidas para os virginianos que, em 2023, precisarão expandir a visão, sendo mais movidos pela intuição e espiritualidade do que pela razão, característica muito presente em quem tem Virgem como signo solar. Essas cores, no geral, vão manifestar a necessidade de se abrirem para surpresas e possibilidades inspiradoras.

Libra

Esse é um ano de paixão para os librianos, que vão atrair esse sentimento com a ajuda do vermelho, rosa e amarelo. As cores também são um convite ao posicionamento sentimental, impedindo que os nativos do signo de Libra sofram com a dependência emocional, movimentação possível graças à passagem de Júpiter por Áries, seu signo oposto.

Escorpião

Em 2023, os escorpianos terão como missão levar os trabalhos e projetos adiante, com mais motivação e determinação, sem abrir mão da importância dos momentos de lazer e descompressão. Para isso, precisam apostar no uso de preto, dourado e amarelo.

Sagitário

O novo ano promete para os sagitarianos, que terão a vida mais movimentada, com desejo de autoconhecimento, impulsionado pelas características desse signo sonhador, solícito e com sede de felicidade. Branco, rosa e verde são as cores que vão ajudar o signo a manter os planos em atividade.

Capricórnio

A cor ideal para Capricórnio em 2023 (Imagem: Shutterstock)

Embora o ano comece intenso para os capricornianos, é preciso pausar para refletir o que realmente desejam, em vez de focar nas expectativas de outras pessoas. Para isso, será preciso contar com branco, violeta e azul para se manter responsável, enquanto se cuida da mente.

Aquário

A passagem de Plutão no signo, planeta que movimenta grandes revoluções pessoais, indica que este será um ano de mudanças para os aquarianos. Dourado, amarelo e rosa vão ajudar a resguardar o setor financeiro nesse período, além de melhorar a comunicação e administração de conflitos interpessoais.

Peixes

Segundo a astróloga, as cores recomendadas para os piscianos em 2023 são azul, amarelo e roxo, pois são tons que vão dar um “up” no desejo de colocar os planos em atividade, além de ajudar a expandir a visão e a lidar melhor com compromissos.

Por Beatriz Chagas