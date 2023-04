Descubra as vantagens de alugar o vestido de noiva

O aluguel aumenta as chances de encontrar o vestido ideal e reduz as preocupações da noiva

Ao alugar um vestido, a noiva tem acesso a uma ampla variedade de modelos Imagem: New Africa | ShutterStock

Uma das peças mais importantes do casamento é o vestido de noiva, pois ele reflete a personalidade da noiva e deve estar de acordo com o estilo do evento. Com uma variedade de opções disponíveis, pode ser difícil escolher a opção perfeita.

Além disso, muitas noivas têm dúvidas sobre se devem comprar ou alugar o vestido. Aline Shadevenne, empresária e estilista que é proprietária do Ateliê e Boutique de Noivas de Luxo Shadevenne, destaca as vantagens de alugar o vestido de noiva em vez de comprá-lo.

Maior variedade de modelos

Ao alugar um vestido, a noiva tem acesso a uma ampla variedade de modelos. Isso porque a maioria das lojas especializadas em aluguel de vestidos de noiva costuma ter um acervo grande e diversificado, que é atualizado constantemente com as novidades do mercado. Dessa forma, as chances de encontrar um vestido que atenda às suas expectativas em relação ao modelo, tecido, à renda e a outros detalhes serão maiores.

Opção mais econômica

Comprar um vestido de noiva pode ser uma opção mais cara, especialmente quando se trata de vestidos de marcas renomadas e de alta costura. Alugar um vestido, por outro lado, pode ser uma opção mais econômica, especialmente se existe a pretensão de usar o vestido apenas uma vez, sem muito investimento em uma única peça.

Ao alugar, a noiva não se preocupa com a manutenção do vestido (Imagem: Mirage_studio | ShutterStock)

Menor preocupação com armazenamento e manutenção

Quando a noiva compra um vestido, precisa se preocupar com o armazenamento correto dele antes e depois do casamento, bem como com a manutenção do tecido e dos detalhes. Quando se opta pelo aluguel, essas preocupações são reduzidas, pois a empresa responsável cuida de todo o processo. Dessa forma, a noiva pode se concentrar em aproveitar seu grande dia sem se preocupar com esses detalhes.

Mais flexibilidade na escolha do vestido

Ao alugar um vestido, a noiva tem mais flexibilidade na escolha, especialmente se ela mudar de ideia em relação ao modelo ou ao estilo do vestido. Isso porque, ao alugar uma roupa, é mais fácil trocar de modelo do que comprar um novo.

Acesso a serviços extras

Alguns ateliês que oferecem aluguel de vestidos de noiva também oferecem serviços extras, como aluguel de acessórios, véus, tiaras, sapatos e joias. Ademais, muitas empresas também oferecem serviços de ajuste e personalização do vestido, o que pode ser uma grande vantagem para a futura esposa que deseja um vestido exclusivo e personalizado.

Por Rodrigo Almeida