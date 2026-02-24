Descubra como cada signo se comporta quando está apaixonado
Entenda como as diferenças de personalidade influenciam a forma de se entregar, demonstrar carinho e lidar com o amor
Quando o amor chega, cada signo reage de um jeito muito particular. Alguns se jogam sem medo, outros observam, testam, protegem ou demoram a se entregar. Entender esse comportamento ajuda — e muito — a lidar melhor com quem você ama (ou com você mesmo).
A seguir, veja como cada signo age quando está apaixonado!
Áries
Quando apaixonado, Áries vai direto ao ponto. Demonstra interesse sem rodeios, toma iniciativa e gosta da adrenalina da conquista. É intenso, impulsivo e apaixonado pelo desafio — mas pode perder o interesse se a relação cair na rotina.
Touro
Touro se apaixona devagar, mas quando se entrega é para valer. Demonstra amor com presença, cuidado, estabilidade e muito contato físico. É fiel, carinhoso e protetor, embora possa ser possessivo quando se sente inseguro.
Gêmeos
Quando Gêmeos está apaixonado, quer conversar o tempo todo. Envia mensagens, compartilha ideias, faz piadas e cria conexão mental. Precisa de estímulo intelectual e leveza — relações muito previsíveis tendem a entediar.
Câncer
Câncer ama com profundidade emocional. Quando apaixonado, cuida, protege, se doa e cria vínculos afetivos fortes. É sensível, intuitivo e romântico, mas pode se fechar se sentir medo de rejeição.
Leão
Leão, quando está apaixonado, gosta de demonstrar — e ser admirado. Faz declarações, presenteia, assume a relação com orgulho e quer ser especial na vida do outro. Ama intensamente, mas precisa se sentir valorizado.
Virgem
Virgem demonstra amor nos detalhes. Quando está apaixonado, ajuda, organiza, aconselha e se preocupa com o bem-estar do outro. Pode parecer reservado, mas é extremamente leal e dedicado quando confia.
Libra
Libra apaixonado busca harmonia e parceria. É romântico, atencioso, gosta de agradar e valoriza gestos de carinho. Pode ter dificuldade em tomar decisões no amor, mas se esforça para manter o equilíbrio da relação.
Escorpião
Escorpião ama com intensidade total. Quando se apaixona, se entrega por inteiro, cria vínculos profundos e espera lealdade absoluta. É magnético, passional e protetor — mas não lida bem com traições.
Sagitário
Apaixonado, Sagitário quer compartilhar experiências, aventuras e risadas. Valoriza liberdade, sinceridade e leveza. Demonstra amor convidando o outro para viver ao seu lado, sem prisões emocionais.
Capricórnio
Capricórnio leva o amor a sério. Quando se apaixona, pensa no futuro, constrói com responsabilidade e demonstra amor com atitudes concretas. Pode parecer frio, mas é extremamente comprometido.
Aquário
Aquário, quando apaixonado, mantém sua individualidade. Demonstra amor por meio da amizade, do respeito e da troca intelectual. Não é muito previsível emocionalmente, mas valoriza conexões autênticas e livres.
Peixes
Peixes ama de forma sensível e sonhadora. Quando apaixonado, idealiza, se entrega emocionalmente e cria um universo a dois. É romântico, empático e intuitivo — só precisa cuidar para não se anular.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
