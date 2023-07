Descubra o destino brasileiro ideal para cada signo

Traços da personalidade dos nativos podem influenciar as preferências de viagem

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é o destino perfeito para as pessoas de Áries Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para as pessoas de cada signo.

Ravi Vidya identificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem. Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo. Confira!

Áries

Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Touro

Os taurinos apreciam o conforto, a beleza e a boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Gêmeos

Geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal.

Câncer

Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.

Búzios, Rio de Janeiro (Imagem: Catarina Belova | Shutterstock)

Leão

Leão é conhecido por seu espírito nobre, por sua autoconfiança e por seu amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Virgem

Os virginianos são organizados, práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

Libra

Librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem à cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Escorpião

Escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Chapada Diamantina, Bahia (Imagem: Mateus Albuquerque | Shutterstock)

Sagitário

Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Capricórnio

Capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita à cidade de Manaus, no Amazonas.

Aquário

Aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia.

Peixes

Piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará.

Independentemente do seu signo, o Brasil oferece uma ampla variedade de destinos incríveis para todos os gostos. Use essas dicas como um ponto de partida e permita-se explorar as maravilhas do nosso país. Lembre-se de que o mais importante em uma viagem é aproveitar cada momento e criar memórias inesquecíveis.